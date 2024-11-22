STALKER 2 : Le Loucheur, faut-il le tuer ou l'aider ?

Vous vous demandez quel est le meilleur choix à faire lors de la rencontre avec le Loucheur, entre le tuer ou l'aider ? Nous vous aidons à prendre votre décision.
En suivant l'histoire, vous aurez des choix à faire, qui vont impacter le reste de l'aventure STALKER 2
. Rien d'étonnant lorsque nous savons que le titre possède plusieurs fins.
Quoi qu'il en soit, l'une des premières missions de taille vous demandera d'aller parler à quelqu'un se prénommant le Loucheur
, un personnage qui se trouve dans un moulin et qui possède des items recherchés. Une fois que vous serez face à lui, et qu'il vous menacera avec une arme, vous aurez le choix : expliquer la situation ou l'attaquer
. Retour sur les meilleurs choix à faire avec le Loucheur dans STALKER 2
.
Faut-il attaquer ou aider le Loucheur dans STALKER 2 ?
Il existe trois chemins possibles avec cette quête : le tuer tout de suite, lui parler et effectuer une quête et partir, ou le tuer avant de partir
. Retour sur ces trois possibilités.
Tuer le Loucheur tout de suite
Nous vous déconseillons fortement de vous montrer hostile tout de suite, pour plusieurs raisons. La première, vous n'obtiendrez pas ce pour quoi vous êtes là
. Vous n'aurez pas accès à la quête secondaire et ne pourrez pas rapporter les capteurs au capitaine Zotov. Option à ne pas privilégier.
Accepter de l'aider
Accepter l'aide est la meilleure solution
. Vous participerez à une quête secondaire, qui vous demandera de vous rendre dans une grotte où se trouve un ennemi coriace, la Sangsue qui vous donnera du mal à l'abattre. Une fois que cela est fait, vous pourrez récolter quelques ressources, mais surtout récupérer l'artéfact présent, qui était l'objet demandé par le Loucheur.
À votre retour, vous pourrez lui donner l'artéfact et repartir avec les capteurs
. Mission réussie, tout le monde est content, et vivant.
Accepter de l'aider, mais le tuer
La dernière possibilité, qui est peut-être la meilleure, est de le tuer, après avoir obtenu l'artefact
. Au lieu de lui donner, refusez pour le pousser à vous attaquer. Vous n'aurez plus qu'à vous défendre en le tuant. Vous êtes content, vivant et avec plus d'objets qu'espéré.
En prime, vous obtiendrez évidemment les capteurs, mais pourrez aussi fouiller son cadavre et récupérer quelques items intéressants.
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