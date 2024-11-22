STALKER 2 : Le Loucheur, faut-il le tuer ou l'aider ?

Vous vous demandez quel est le meilleur choix à faire lors de la rencontre avec le Loucheur, entre le tuer ou l'aider ? Nous vous aidons à prendre votre décision.

Faut-il attaquer ou aider le Loucheur dans STALKER 2 ?

Tuer le Loucheur tout de suite

Accepter de l'aider

Accepter de l'aider, mais le tuer





En suivant l'histoire, vous aurez des choix à faire, qui vont impacter le reste de l'aventure. Rien d'étonnant lorsque nous savons que le titre possède plusieurs fins.Quoi qu'il en soit, l'une des premières missions de taille vous demandera d'aller parler à quelqu'un se prénommant, un personnage qui se trouve dans un moulin et qui possède des items recherchés. Une fois que vous serez face à lui, et qu'il vous menacera avec une arme, vous aurez le choix :. Retour surIl existe trois chemins possibles avec cette quête :. Retour sur ces trois possibilités.Nous vous déconseillons fortement de vous montrer hostile tout de suite, pour plusieurs raisons.. Vous n'aurez pas accès à la quête secondaire et ne pourrez pas rapporter les capteurs au capitaine Zotov. Option à ne pas privilégier.. Vous participerez à une quête secondaire, qui vous demandera de vous rendre dans une grotte où se trouve un ennemi coriace, la Sangsue qui vous donnera du mal à l'abattre. Une fois que cela est fait, vous pourrez récolter quelques ressources, mais surtout récupérer l'artéfact présent, qui était l'objet demandé par le Loucheur.À votre retour,. Mission réussie, tout le monde est content, et vivant.. Au lieu de lui donner, refusez pour le pousser à vous attaquer. Vous n'aurez plus qu'à vous défendre en le tuant. Vous êtes content, vivant et avec plus d'objets qu'espéré.En prime, vous obtiendrez évidemment les capteurs, mais pourrez aussi fouiller son cadavre et récupérer quelques items intéressants.