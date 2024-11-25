STALKER 2 s'invite dans un titre Ubisoft le temps d'une collaboration

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 novembre 2024 à 19h10
Pour célébrer la sortie de STALKER 2, un titre pour le moins inattendu propose désormais aux joueurs un bundle de skins inspirés du survival horror de GSC Game World.
STALKER 2 s'invite dans un titre Ubisoft le temps d'une collaboration
Disponible depuis le 20 novembre 2024, STALKER 2 a piqué la curiosité de nombreux joueurs partout dans le monde. Si certains se demandent s'il faut aider ou pas Le Loucheur ou comment exploiter au mieux les Voyages rapides, d'autres profitent de la popularité du titre pour créer du contenu additionnel afin de satisfaire la communauté. C'est le cas d'Ubisoft qui vient de dévoiler une collaboration exclusive entre STALKER 2 et Tom Clancy's The Division 2

Un pack de skins thématiques STALKER 2 qui divise les deux communautés

Le choix de Tom Clancy's The Division 2 peut surprendre car, en temps normal, le titre ne propose quasiment pas de collaboration. Cependant, Ubisoft a souhaité proposer une collaboration travaillée en imaginant 4 skins de tenues complètes visibles dans un trailer partagé sur X/Twitter. Le pack est d'ailleurs déjà disponible à l'achat, mais son prix a fortement déplu aux joueurs. 


En effet, cet ensemble de 4 tenues sur le thème de STALKER 2 est proposé à 3000 Crédits, soit environ une trentaine d'euros. Or, ce tarif est considéré comme trop élevé par les joueurs, qui ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Certains estiment que "35 euros et ce ne sont même pas des objets séparés, juste des tenues complètes. Donc pas de mélange et d'association avec d'autres vêtements…" est scandaleux. Tandis que d'autres expliquent préférer dépenser 5 euros de plus pour acheter STALKER 2 à la place de 4 tenues.

Il reste désormais à voir si cette collaboration fera plaisir aux joueurs de The Division 2. Pour conclure, rappelons que le titre est disponible depuis le 15 mars 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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