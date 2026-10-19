Les créateurs de STALKER 2 ont récolté plus de 100 000 dollars pour rendre Tchernobyl plus sûr

Grâce à la mobilisation de sa communauté, le studio derrière STALKER 2 a réussi à récolter une importante somme d'argent qui servira à sécuriser et à protéger un peu plus le site qui a inspiré le titre.

Dans le monde du jeu vidéo, organiser des collectes pour soutenir des associations ou des causes variées est devenue une pratique courante. En France, les exemples les plus connus sont le ZEvent et le SpeeDons. Mais certains n'attendent pas d'événements dédiés pour proposer de collecter des dons.

En partenariat avec l'initiative ukrainienne UNITED24, les créateurs de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ont lancé une collecte spéciale. L'objectif était de réunir le plus d'argent possible afin de rendre la zone d'exclusion de Tchernobyl plus sûre. Dans un message partagé sur X le 16 octobre 2026, UNITED24 a révélé le montant récolté grâce à la générosité des joueurs.

Les joueurs de STALKER 2 mobilisés pour permettre le déminage de la zone d'exclusion de Tchernobyl

Prenant la forme d'une opération caritative, les créateurs de STALKER 2 ont mis en place un système de tombola. Les donateurs avaient des chances de gagner des objets exclusifs en lien avec le titre. Pêle-mêle, les plus chanceux ont reçu grâce à leur don des tee-shirts, des clés du jeu et des objets de collection fabriqués avec des morceaux d'hélicoptère russe.

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Au total, ce sont 103 710 euros qui ont pu être récoltés pendant toute la durée de l'opération proposée. L'argent donné par la communauté permettra notamment de déminer la zone d'exclusion de Tchernobyl occupée par l'armée russe en 2022 au début du conflit l'opposant à l'Ukraine. Les soldats russes ont laissé des explosifs et des munitions non utilisées dans le secteur, rendant l'accès au site très dangereux pour toutes les personnes qui y travaillent.

De nouvelles actions envisagées pour venir en aide à l'Ukraine

Sachant que l'action des jeux STALKER se déroule dans des lieux inspirés de la zone de Tchernobyl, un tel élan de solidarité était naturel à la fois pour les développeurs mais aussi pour la communauté. Ce type d'action rappelle que le jeu vidéo peut aller bien au-delà des écrans et que chacun peut contribuer à rendre le monde meilleur à son échelle, bien au-delà des frontières.

Mission complete, Stalkers 🎮☢️ The @stalker_thegame × UNITED24 fundraiser has officially closed, raising $103,710 to help clear mines and unexploded ordnance from the Chornobyl Exclusion Zone. Together with @GSC_GW and our incredible community of donors, we turned a hunt for exclusive collectibles into a mission to make the Zone safer. Now, the wait is over. We're revealing the lucky stalkers who will take home these one-of-a-kind pieces of S.T.A.L.K.E.R. history — from limited-edition merch to artifacts made from the remnants of an intercepted russian helicopter. Congratulations to all our stalkers, and thank you to everyone who helped make this mission possible. Check your e-mails to see if you're among the lucky recipients! The raffle is over. The mission continues. Stay tuned for more ways to support Ukraine! 💙💛 — UNITED24 (@U24_gov_ua) October 16, 2026

Toutefois, les actions de UNITED24 ne se limitent pas à cette seule campagne en partenariat avec GSC Game World. D'ailleurs, l'organisme invite le public à rester attentif aux prochaines collectes de fonds destinées à venir en aide à l'Ukraine.