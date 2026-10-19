Les créateurs de STALKER 2 ont récolté plus de 100 000 dollars pour rendre Tchernobyl plus sûr

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 octobre 2026 à 14h05
Grâce à la mobilisation de sa communauté, le studio derrière STALKER 2 a réussi à récolter une importante somme d'argent qui servira à sécuriser et à protéger un peu plus le site qui a inspiré le titre.
Ajouter aux sources préférées
Les créateurs de STALKER 2 ont récolté plus de 100 000 dollars pour rendre Tchernobyl plus sûr

Dans le monde du jeu vidéo, organiser des collectes pour soutenir des associations ou des causes variées est devenue une pratique courante. En France, les exemples les plus connus sont le ZEvent et le SpeeDons. Mais certains n'attendent pas d'événements dédiés pour proposer de collecter des dons. 

En partenariat avec l'initiative ukrainienne UNITED24, les créateurs de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ont lancé une collecte spéciale. L'objectif était de réunir le plus d'argent possible afin de rendre la zone d'exclusion de Tchernobyl plus sûre. Dans un message partagé sur X le 16 octobre 2026, UNITED24 a révélé le montant récolté grâce à la générosité des joueurs. 

Les joueurs de STALKER 2 mobilisés pour permettre le déminage de la zone d'exclusion de Tchernobyl

stalker-2-cost-of-hope-une

Prenant la forme d'une opération caritative, les créateurs de STALKER 2 ont mis en place un système de tombola. Les donateurs avaient des chances de gagner des objets exclusifs en lien avec le titre. Pêle-mêle, les plus chanceux ont reçu grâce à leur don des tee-shirts, des clés du jeu et des objets de collection fabriqués avec des morceaux d'hélicoptère russe.

À lire également

STALKER 2 : MàJ 2.0.5 du 10 septembre 2026, patch notes et détails
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl11 septembre 2026

STALKER 2 : MàJ 2.0.5 du 10 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 2.0.5, déployée ce 10 septembre 2026 sur STALKER 2.

Au total, ce sont 103 710 euros qui ont pu être récoltés pendant toute la durée de l'opération proposée. L'argent donné par la communauté permettra notamment de déminer la zone d'exclusion de Tchernobyl occupée par l'armée russe en 2022 au début du conflit l'opposant à l'Ukraine. Les soldats russes ont laissé des explosifs et des munitions non utilisées dans le secteur, rendant l'accès au site très dangereux pour toutes les personnes qui y travaillent. 

De nouvelles actions envisagées pour venir en aide à l'Ukraine

stalker-2-game-pass

Sachant que l'action des jeux STALKER se déroule dans des lieux inspirés de la zone de Tchernobyl, un tel élan de solidarité était naturel à la fois pour les développeurs mais aussi pour la communauté. Ce type d'action rappelle que le jeu vidéo peut aller bien au-delà des écrans et que chacun peut contribuer à rendre le monde meilleur à son échelle, bien au-delà des frontières. 

Toutefois, les actions de UNITED24 ne se limitent pas à cette seule campagne en partenariat avec GSC Game World. D'ailleurs, l'organisme invite le public à rester attentif aux prochaines collectes de fonds destinées à venir en aide à l'Ukraine.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

STALKER 2 : MàJ 2.0.5 du 10 septembre 2026, patch notes et détails
STALKER 2 11 septembre 2026

STALKER 2 : MàJ 2.0.5 du 10 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 2.0.5, déployée ce 10 septembre 2026 sur STALKER 2.
Le second DLC de STALKER 2 promet une direction totalement inattendue
STALKER 2 04 septembre 2026

Le second DLC de STALKER 2 promet une direction totalement inattendue

Après le succès de sa première extension, STALKER 2 prépare déjà la suite. Lors de la gamescom, GSC Game World a confié que le second et ultime DLC prendra une direction radicalement différente, promettant de surprendre les joueurs qui pensaient avoir tout vu dans la Zone.
Le mode multijoueur de STALKER 2 refait enfin parler de lui
STALKER 2 31 août 2026

Le mode multijoueur de STALKER 2 refait enfin parler de lui

Lors de la dernière édition de la gamescom, le studio GSC Game World a confirmé que le mode multijoueur gratuit de STALKER 2 est toujours en préparation. Malgré les retards liés au développement du DLC, les créateurs assurent que cette fonctionnalité très attendue finira par voir le jour.
STALKER 2 : MàJ 2.0, le patch notes et toutes les nouveautés
STALKER 2 20 août 2026

STALKER 2 : MàJ 2.0, le patch notes et toutes les nouveautés

Comme attendu, la mise à jour 2.0 de STALKER 2 est disponible ce 20 août. Vous pouvez retrouver toutes les informations et le patch notes dans notre article.
STALKER 2 : Heure de sortie du DLC Cost of Hope en France sur consoles et PC
STALKER 2 18 août 2026

STALKER 2 : Heure de sortie du DLC Cost of Hope en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie du DLC Cost of Hope de STALKER 2 en France, afin d'être prêt pour son lancement.
STALKER 2 dévoile en détail sa mise à jour 2.0
STALKER 2 14 août 2026

STALKER 2 dévoile en détail sa mise à jour 2.0

Attendu de pied ferme par les explorateurs de la Zone, le déploiement du DLC Cost of Hope de Stalker 2 s'accompagne d'une mise à jour majeure. Prévue pour le 20 août, cette version 2.0 promet une refonte visuelle et de nouvelles mécaniques pour transformer l'expérience de survie.

commentaire (0)