STALKER 2 : MàJ 2.0.5 du 10 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 2.0.5, déployée ce 10 septembre 2026 sur STALKER 2.

Peu après avoir lancé son premier DLC et la mise à jour 2.0, les développeurs de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl propose aux joueurs une nouvelle mise à jour, riche de plus de 200 corrections. Celles-ci permettent d'améliorer l'expérience, mais le studio promet que d'autres arriveront tant que tout ne sera parfait.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.0.5, déployée le ce 10 septembre 2026, de STALKER 2.

Patch notes de la mise à jour 2.0.5 de STALKER 2 Correction du problème de trop grande sensibilité des joysticks gauche et droit sur les manettes sur la plateforme PC.

Correction du problème où les notifications système pouvaient rester à l'écran et ne pas disparaître.

Correction du problème où la nuit pouvait soudainement bloquer pendant la partie.

Ajustement de l'ouïe des PNJ pendant les conditions météorologiques de brouillard, de pluie et d'orage.

Modification du comportement des particules après la destruction des réservoirs de pseudo-cerveaux.

Correction du problème où les PNJ équipés de dispositifs de vision nocturne avaient la lampe de poche qui éclairait derrière leur tête.

Correction du problème où le PNJ pouvait rester bloqué dans les airs en pose A après être tombé de l'anomalie d'arche Vortex.

Correction du problème où l'invocation de la Chimère épuisée ne pouvait pas infliger de dégâts à la cible en mouvement.

Correction des effets visuels de la poussière pendant les déplacements de Zulu.

Correction d'un problème où les cadavres changeaient de position si le joueur quittait la zone et y revenait.

Résolution d'un problème où certains PNJ étaient incorrectement positionnés dans le monde.

Correction d'un problème où les PNJ flottaient au-dessus des lits après le chargement d'une sauvegarde.

Correction d'un bug visuel causant des animations latérales non naturelles pour Mavka lors des déplacements vers l'avant.

Correction d'un bug faisant que les illusions psychiques des rongeurs suivaient le joueur au lieu d'attaquer.

Correction d'un problème où Amok pouvait se bloquer et cesser de bouger pendant le combat.

Correction d'un problème où la physique des vêtements des PNJ se comportait de manière non naturelle pendant les cinématiques.

Correction d'un problème où les sangliers pouvaient se bloquer pendant une charge.

Correction du comportement des PNJ snipers pendant la mission Ombres du passé.

Amélioration de l'identification des ennemis pour les zombies dans les zones souterraines.

Correction d'un problème où les rongeurs n'étaient pas en mesure de quitter les zones restreintes.

Correction du problème où Max Saturday se téléportait devant le joueur pendant la mission Les garçons perdus.

Correction du problème où les explosifs ne pouvaient pas être détonés par les grenades pendant la mission En mémoire des tombés.

Correction du problème où l'amélioration du fusil à pompe Clapper avec la modification de choke supprimait le silencieux.

Augmentation du rayon d'appel radio pour les anomalies de Faraday.

Correction du délai du premier appel radio pour l'anomalie de Faraday.

Correction d'un problème où la lampe de poche restait activée si l'animation de désactivation était interrompue dans un champ EMP.

Correction d'un problème où la visée à la lunette était corrompue après y être passé depuis la visée décalée pendant le tir.

Correction d'un problème où le joueur subissait des dégâts de faim après avoir dormi.

Correction d'un problème où la lampe de poche restait activée si l'animation de désactivation était interrompue dans une bulle spatiale.

Ajustement d'équilibrage des prix pour certains techniciens sur la carte.

Correction de la grande quantité d'apparitions de pseudochiens dans la forêt de fer pendant la mission Alliance inattendue.

Correction d'un problème où le joueur ne pouvait obtenir une récompense de Honta qu'une seule fois pour certaines parties de mutants.

Correction d'un problème où le joueur pouvait voir le PNJ qui volait au-dessus du lit après le combat de boss final pendant la branche de Mavka.

Correction d'un problème où des chiens aveugles apparaissaient à l'intérieur de différents objets pendant la mission Une école de la vie.

Correction d'un problème où le joueur était incapable de terminer l'objectif Combat des attaquants pendant la mission Au cœur de la forêt de fer.

Correction d'un problème où le PDA de Vovchyk Quack restait en tant qu'objet de quête dans l'inventaire du joueur après avoir terminé la mission Déplacement dans l'ombre.

Correction d'un problème où Tachenko était séparé pendant la cinématique de la mission Ombres du passé.

Correction d'un problème où l'affichage頭 haute ne s'affichait pas après les cinématiques pendant la mission Le prix d'un miracle.

Correction d'un problème où le pseudocerf pouvait se tenir dans les airs à l'emplacement SIRCAA pendant la mission Déplacement dans l'ombre.

Correction d'un problème où certains personnages n'avaient pas d'animations faciales pendant les dialogues de différentes missions.

Correction d'un problème où la brigade d'assaut était manquante pendant l'objectif de la mission Les réponses ont un prix.

Correction d'un problème où la réputation auprès du Devoir se bloquait parfois sur Neutre pendant la mission En mémoire des tombés.

Correction d'un problème où le joueur pouvait quitter le sous-sol avant d'avoir terminé les objectifs à l'intérieur pendant la mission En mémoire des tombés.

Correction d'un problème où le dialogue avec Mavka commençait à travers la porte après le combat de boss Cerveau pendant la mission La puissance destructrice de l'esprit.

Correction d'un problème où Lodochka pouvait se déplacer de manière imprévisible dans son bunker pendant la mission L'assaut sur la Duga.

Correction d'un problème où le dialogue avec Mavka pouvait être bloqué par une grenade lancée pendant la mission Déplacement dans l'ombre.

Correction d'un problème où Khoryv pouvait tendre une embuscade au personnage du joueur alors que l'otage avait déjà été secouru pendant la mission.

Correction d'un problème où Richter pouvait bloquer le déplacement du personnage du joueur pendant la mission Le dernier vœu.

Correction du problème où Mavka pouvait mourir pendant la mission Statu quo.

Correction du problème avec l'impossibilité de terminer la mission Le champ de coquelicots après avoir trouvé le sous-sol.

Correction du problème avec l'absence de bandits autour d'Akopan pendant la mission Un gros coup.

Correction du problème où le personnage du joueur pouvait mourir pendant la cinématique finale de la mission Le prix d'un miracle.

Correction du problème avec l'effet sonore infini après la fin de la mission Chemin dangereux.

Correction d'un problème qui faisait que Gaffer restait au bar pendant la mission Derrière sept sceaux.

Amélioration de la détaillisation de certains objets pendant la cinématique à l'Embrionarium.

Correction d'un problème qui causait l'annulation d'un objectif de mission pendant la mission Le prix d'un miracle.

Ajout d'objets antirad chez le marchand Suslov.

Correction d'un problème qui faisait que les accessoires d'armes flottaient près des armes pendant les cinématiques.

Correction d'un problème qui faisait que la cagoule flottait au-dessus du cadavre du PNJ.

Correction d'un problème qui faisait que les mercenaires changeaient de position après avoir sauvegardé et chargé le jeu pendant la mission La puissance destructrice de l'esprit.

Correction d'un problème qui faisait qu'un grand nombre de PNJ quittaient Malachite en même temps.

Correction d'un problème qui faisait que Korshunov se téléportait après le chargement de la sauvegarde pendant la mission Visions de vérité.

Correction de la couleur des traces de pas du Pseudogéant.

Correction de la divergence entre les sous-titres et la voix off dans le dialogue avec Korshunov pendant la mission Les réponses ont un prix.

Correction d'un problème qui faisait que d'autres PNJ prenaient la place de Chatterbox pendant l'émission à Slag Heap.

Correction d'un problème qui causait des taux d'apparition anormaux de PNJ du Monolithe à l'Île sauvage.

Correction d'un problème qui faisait qu'un PNJ blessé traversait le mur pendant la mission La puissance destructrice de l'esprit.

Correction d'un problème qui faisait qu'une anomalie restait au point de contrôle Sud après l'achèvement de l'histoire Le coût de l'espoir.

Correction d'un problème qui faisait que l'image était surexposée pendant les cinématiques sur certains moniteurs.

Correction d'un problème qui permettait aux joueurs d'abuser de la hauteur pour esquiver les attaques de Zulu.

Correction d'un problème qui faisait que le Snork se téléportait dans le champ de vision du joueur pendant la mission En mémoire des tombés.

Correction de la divergence entre les sous-titres et la voix off pendant la mission Le dernier vœu.

Correction d'un problème qui empêchait les objectifs de démarrer pendant la mission Chemin dangereux.

Correction d'un problème qui empêchait certains objectifs de mission et effets sonores autour de la CNPP d'être terminés pendant la mission Chemin dangereux.

Correction d'un problème qui causait le mauvais positionnement de Suslov à la CNPP.

Correction d'un problème qui permettait aux Snorks d'entrer dans l'usine chimique pendant la mission En quête de la gloire passée.

Correction du problème où le PNJ spécifique de la Garde pouvait ruiner l'approche d'infiltration pendant la mission Évasion de la cage.

Correction du problème où les PNJ pouvaient se déplacer à travers un mur dans la mission La puissance destructrice de l'esprit.

Ajout d'un repaire de snorks à l'emplacement de la CNPP.

Correction de l'apparition accrue de monstres et de PNJ à l'emplacement du chantier de maintenance.

Correction du problème où le personnage du joueur pouvait se retrouver bloqué dans une boucle de dialogue avec la Garde.

Correction du nom de la planque au point de contrôle IPSF.

Correction d'un problème où Zulu disparaissait après la détonation d'explosifs dans une grotte pendant la mission En mémoire des tombés.

Amélioration des visuels de fumée rouge à plusieurs emplacements.

Correction de la possibilité de détériorer la réputation auprès du Devoir en tirant sur les PNJ du Devoir pendant la mission En mémoire des tombés.

Correction des PNJ flottants dans les actions contextuelles assises après le chargement d'une sauvegarde.

Correction d'un problème où le personnage du joueur pouvait se retrouver bloqué derrière la porte du bunker du Chef.

Correction du problème d'apparition de zombies sous les yeux du joueur après l'installation du scanner à Pripyat.

Ajout de plus de sauvegardes automatiques pendant la mission Déplacement dans l'ombre.

Ajustement de la possibilité d'émission dans la mission Chemin dangereux.

Correction des effets sonores pendant les scènes de souvenirs dans la mission Ombres du passé.

Correction de l'apparence du PNJ Lieutenant Vezha.

Correction du problème où le PNJ Kolya Plaster pouvait être absent.

Ajustement du volume des anomalies pendant la mission La mission oubliée.

Correction d'un des PNJ de la Liberté qui traversait le mur pendant la mission La puissance destructrice de l'esprit.

Correction du problème de manque du corps de Strider pendant quelques images dans la cinématique de la mission Matière subtile.

Correction des chutes de performances pendant le combat de masse dans l'Arène lors de la mission Statu quo.

Correction des chutes de performances à l'intérieur de l'emplacement du monorail.

Correction de la valeur de la statistique de distance d'élimination.

Correction du problème où Amok n'était pas comptabilisé comme un mutant tué dans l'onglet des statistiques.

Correction du problème où les sous-titres pouvaient rester à l'écran après l'arrêt de l'enregistrement audio.

Correction du problème où le champ de vision ne revenait pas à la valeur par défaut lors du lancement d'une cinématique en mode immersif.

Correction du problème où l'appui sur l'indication Retour avec la souris ne me ramenait pas à l'écran précédent au premier essai sur plusieurs écrans.

Correction du problème où la zone hors limites était visible pendant la mission Prise de désir pour réalité.

Correction de plusieurs endroits où le joueur pouvait accéder à la section du réacteur de la CNPP pendant la mission Le prix d'un miracle.

Correction du problème où certains objets pouvaient rester bloqués dans les airs.

Correction du problème où le personnage du joueur pouvait rester bloqué derrière les conteneurs pendant la mission Déplacement dans l'ombre.

Correction du problème où le joueur pouvait accéder à la cinématique de la mission Au cœur de la forêt de fer en avance.

Améliorations du Level Art et du Level Design pour de multiples emplacements et régions.

Correction de l'accès à une planque spécifique sur le toit du point de contrôle IPSF à l'entrée de la forêt de fer.

Ajout de butin autour du SIRCAA pendant la mission Déplacement dans l'ombre.

Correction du problème où Amok pouvait se retrouver bloqué à l'intérieur de la planque spécifique pendant la mission Le prix d'un miracle.

Correction du problème où l'émission pouvait soudainement changer en temps dégagé.

Modification de l'énigme avec le verrou à code à l'intérieur de la bulle spatiale en raison de son incertitude.

Correction de certains endroits de la centrifugeuse qui n'infligeaient pas de dégâts au personnage du joueur.

Ajustement de la distance d'apparition du feuillage autour du personnage du joueur.

Correction de l'apparence du verre à l'emplacement SIRCAA.

Correction de l'apparence de certaines décalcomanies de traces de pas sur la carte du monde.

Correction du problème d'absence des particules de pluie après le chargement du jeu.

Correction d'un problème où la descente d'une échelle spécifique à la CNPP pouvait tuer instantanément le joueur.

Correction de la transition de lumière lors de la sortie du bar de Rostok.

Correction du problème où l'anomalie de la tornade apparaissait soudainement juste sous les yeux.

Correction du problème où les PNJ ne pouvaient pas sortir du bus à l'emplacement du camp du Garbage.

Correction des décalcomanies de traces de pas rouges sur la carte.

Correction de l'animation de l'embryon à l'intérieur des réservoirs.

Ajout d'un artefact pour l'anomalie des ampoules.

Suppression de la possibilité d'accéder à la partie verrouillée du viaduc pendant la mission Poudre, sueur et sang.

Correction du problème où une zone hors limites était visible à travers un trou dans le mur dans l'emplacement du laboratoire X18.

Correction des collisions de certaines étagères à livres pendant la mission Déplacement dans l'ombre.

Suppression de la possibilité d'accéder aux niveaux inférieurs de la centrifugeuse sans utiliser l'ascenseur pendant la mission Déplacement dans l'ombre.

Suppression de plusieurs PNJ de la Garde de l'emplacement de Malachite après la mission Visions de vérité.

Correction du problème des planques vides avec des accessoires si elles étaient pillées sur des sauvegardes effectuées avant la sortie de Le coût de l'espoir.

Correction des chutes de performances à l'emplacement du barrage du périmètre.

Correction du comportement et du dialogue de Richter après l'émission consécutive à la mission Retour à Slag Heap.

Suppression de la possibilité d'émission pendant la mission Déplacement dans l'ombre.

Suppression de la possibilité de tirer sur Zulu pendant la mission En mémoire des tombés.

Correction du problème où le personnage du joueur pouvait se retrouver bloqué dans la cage d'ascenseur pendant la mission La puissance destructrice de l'esprit.

Suppression de la possibilité de contourner l'anomalie d'eau pendant la mission Déplacement dans l'ombre.

Correction du positionnement de Mykluha pendant la cinématique finale de la mission Au cœur de la forêt de fer.

Correction du problème où un mauvais PNJ pouvait attaquer le joueur pendant la mission Légendes de la Zone.

Correction de l'absence de Boroda et Sultan au Skadovsk après la fin de la mission Trois capitaines.

Correction de l'itinéraire menant à l'artefact boulon étrange.

Ajout de marqueurs de quête pendant l'objectif Déverrouiller la porte hermétique après l'interaction avec le premier interrupteur et avant de trouver le second pendant la mission Le prix d'un miracle.

Correction d'un problème où le corps de Mavka se comportait de manière non naturelle en se retournant pendant la mission Le prix d'un miracle.

Augmentation de la distance de dialogue avec Kefir et Zefir.

Correction du problème où le dialogue final avec Zulu pouvait démarrer à travers un mur pendant la mission Poudre, sueur et sang.

Ajout d'un abri à l'emplacement SIRCAA après la fin de la mission Déplacement dans l'ombre.

Correction du problème où les PNJ pouvaient marcher sur les bancs autour de l'emplacement SIRCAA.

Ajout des pistes manquantes à la liste de lecture de la Liberté à la CNPP.

Correction du problème où Scar répétait la même phrase plusieurs fois d'affilée pendant la mission Le rayonnement éternel.

Modification du type de munitions que Zulu donne au personnage du joueur pendant la mission La puissance destructrice de l'esprit.

Correction du problème d'apparition accrue de PNJ autour de la maison de Honta.

Correction du problème où la seconde vague de mutants attaquant Mavka et le personnage du joueur était absente pendant la mission Alliance inattendue.

Correction du problème où le personnage du joueur pouvait sauter dans une zone non jouable juste avant le combat de boss final dans la mission Le prix d'un miracle.

Correction du problème de l'artefact boulon étrange manquant dans l'anomalie d'arche Vortex.

Correction du problème du PNJ manquant pendant la mission Aux origines de la Liberté.

Correction de la possibilité de bloquer la progression des missions de Le coût de l'espoir en quittant la zone de la CNPP avant que cela ne soit autorisé par les missions.

Correction des points d'apparition et du chronométrage pendant la mission Chemin dangereux.

Repositionnement des PNJ de la Liberté autour du hub de la CNPP après la fin de la trame principale de Le coût de l'espoir.

Correction des transitions brutales de lumière lorsque le joueur se déplace de l'intérieur vers l'extérieur.

Correction d'un problème où le brouillard était présent à l'intérieur après un changement de temps passant de pluvieux à dégagé.

Amélioration des performances pendant la mission Invités indésirables.

À lire également Le second DLC de STALKER 2 promet une direction totalement inattendue

STALKER 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, selon différentes éditions, sur PC :