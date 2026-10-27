La dernière mise à jour de STALKER 2, la version 2.1, ajoute la fonctionnalité la plus attendue

La mise à jour The Zone Lookout de STALKER 2 intègre enfin une fonctionnalité réclamée par les fans depuis des années. Entre un nouveau système de voyage rapide et des améliorations visuelles majeures, le titre continue de s'améliorer.

GSC Game World vient de déployer la mise à jour 2.1 pour S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, baptisée The Zone Lookout. Si ce patch apporte des centaines de correctifs pour stabiliser un jeu au lancement difficile, il se démarque surtout par le retour d'une mécanique culte issue de Call of Pripyat, sorti il y a plus de 17 ans. Les joueurs peuvent désormais utiliser un système de voyage rapide immersif par le biais des chefs d'escouade PNJ.

Le retour inattendu du voyage rapide

La Zone est un environnement impitoyable où les mutants et les factions hostiles ne laissent aucun répit aux explorateurs mal préparés. Jusqu'à présent, les allers-retours constants pour atteindre un marchand ou une cache pouvaient s'avérer épuisants.

Désormais, il est possible de payer une somme coquette à un chef d'escouade neutre ou amical pour voyager rapidement avec son groupe vers des destinations déjà visitées.

















L'intégration d'un voyage rapide dans un jeu de survie est toujours un exercice périlleux. Le risque principal est de briser la tension permanente qui fait l'essence même de la franchise. Cependant, les développeurs ont opté pour une approche mesurée. Il ne s'agit pas d'une téléportation libre sur la carte, mais d'un service payant et limité aux itinéraires des PNJ. De plus, à l'image des anciens épisodes, l'encombrement excessif devrait logiquement bloquer cette option.

Vous pouvez rendre les trajets répétés plus faciles en voyageant rapidement avec des PNJ tout en préservant l'atmosphère du jeu, un juste milieu qui garde tout équilibré et rend les voyages moins chronophages.

Ces mots soulignent la volonté de ne pas dénaturer l'expérience. Les joueurs fatigués des longues marches apprécieront ce gain de temps précieux sans pour autant sacrifier l'immersion.

Des options visuelles qui repoussent les limites

Au-delà du voyage rapide, The Zone Lookout introduit une refonte majeure du système A-Life, qui gère la simulation de vie des PNJ et des mutants. Les joueurs sur PC et consoles peuvent maintenant ajuster la distance d'affichage de ces entités. Les paramètres vont de Recommandé pour privilégier la stabilité, à Hautement Étendu pour les machines les plus puissantes. Attention toutefois, pousser ces réglages à l'extrême risque d'impacter lourdement les performances.

Les jumelles ont également été améliorées pour s'adapter à ces nouvelles distances d'affichage, permettant de repérer les menaces de beaucoup plus loin. Enfin, les développeurs ont ajusté la distance à laquelle les fusillades éclatent, offrant un réalisme accru et laissant aux joueurs le temps de se préparer avant un affrontement soudain. Avec cette mise à jour, disponible sur toutes les plateformes, GSC Game World prouve sa détermination à peaufiner son monde post-apocalyptique et à regagner la confiance de sa communauté.

STALKER 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, selon différentes éditions, sur PC :