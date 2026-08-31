Le mode multijoueur de STALKER 2 refait enfin parler de lui

Lors de la dernière édition de la gamescom, le studio GSC Game World a confirmé que le mode multijoueur gratuit de STALKER 2 est toujours en préparation. Malgré les retards liés au développement du DLC, les créateurs assurent que cette fonctionnalité très attendue finira par voir le jour.

Lors de la récente édition de la gamescom, Insider Gaming eu l'opportunité de rencontrer l'équipe de direction de GSC Game World pour faire le point sur l'avenir de la franchise. Cette plongée au cœur de l'écosystème du jeu fut particulièrement riche en enseignements, surtout après l'excellent accueil réservé au récent contenu additionnel de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Au cours d'un échange privilégié avec Ievgen et Maria Grygorovych, de nouvelles informations ont émergé concernant le développement continu du jeu, avec une mention toute particulière pour la fameuse mise à jour multijoueur gratuite qui fait tant fantasmer la communauté depuis des mois.

Une promesse de longue date toujours d'actualité

Si vous consultez le site officiel du jeu et que vous parcourez les informations de présentation, vous remarquerez une mention discrète mais importante affirmant que le mode multijoueur arrivera peu après la sortie officielle sous la forme d'une mise à jour gratuite. Malheureusement, le studio ukrainien n'a pas encore pu honorer cet engagement deux ans après son lancement, mais cela ne résulte en aucun cas d'un manque de volonté.

Depuis la sortie en novembre 2024, les développeurs ont dû se concentrer pleinement sur l'amélioration de l'expérience de base et sur la création de contenus inédits pour l'aventure solo. Cette charge de travail colossale inclut notamment la sortie de l'extension majeure baptisée Cost of Hope, disponible depuis le début du mois, ainsi que la préparation active d'une seconde extension tout aussi ambitieuse.

















Les défis techniques d'une aventure à plusieurs

Face à un tel calendrier de développement, il est compréhensible que la mise à jour multijoueur ait été temporairement reléguée au second plan. Actuellement, la communauté s'interroge surtout sur la manière dont cette dimension coopérative ou compétitive pourrait s'intégrer dans l'univers si particulier du jeu. La question des modifications créées par les joueurs est au centre des débats. En effet, sur PC, la majorité des utilisateurs profitent de ces outils pour personnaliser leur expérience locale, ce qui pourrait logiquement compliquer les connexions avec d'autres explorateurs en ligne.

Cependant, les équipes de GSC Game World travaillent toujours d'arrache-pied sur le sujet. Ievgen et Maria Grygorovych ont tenu à rassurer les fans en confirmant que cette fonctionnalité très demandée est toujours dans les cartons.

La mise à jour multijoueur est toujours en cours de développement, même si nous ne pouvons pas encore communiquer de date précise.

Le studio ukrainien est actuellement débordé par de multiples projets dont il est encore impossible de parler publiquement. Si la perspective d'arpenter la Zone dangereuse de Tchernobyl avec des amis reste extrêmement séduisante, l'aventure solitaire dans la peau de Skif se suffit pour l'instant à elle-même.

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