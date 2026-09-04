Le second DLC de STALKER 2 promet une direction totalement inattendue

Après le succès de sa première extension, STALKER 2 prépare déjà la suite. Lors de la gamescom, GSC Game World a confié que le second et ultime DLC prendra une direction radicalement différente, promettant de surprendre les joueurs qui pensaient avoir tout vu dans la Zone.

Après le lancement de la mise à jour 2.0 et de l'extension Cost of Hope il y a quelques jours, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl a connu un véritable regain d'intérêt. Si cette première aventure narrative a su convaincre les joueurs, le studio GSC Game World ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'équipe prépare activement la suite des événements, et il semblerait que la Zone nous réserve encore des surprises de taille.

Une conclusion qui va surprendre les joueurs

Lors de la dernière édition de la gamescom, Ievgen et Maria Grygorovych ont accepté de se confier sur l'avenir de STALKER 2, à l'occasion d'un entretien avec Insider Gaming. Le développement se poursuit avec ambition, notamment avec la préparation de la seconde et dernière extension majeure. Si les détails précis restent pour le moment confidentiels, les créateurs ont insisté sur un point crucial. Ce nouveau chapitre sera « profondément différent » de Cost of Hope.

Selon les développeurs, les joueurs ne s'attendent absolument pas à ce qui se prépare. Cette déclaration audacieuse laisse présager un changement de ton ou de structure pour cette ultime aventure au cœur des terres irradiées, loin des conflits habituels.

















Cette première extension propose un affrontement classique entre deux factions emblématiques de la franchise. Une narration simple, opposant deux camps majeurs, mais diablement efficace pour replonger dans cet univers impitoyable. Cependant, pour la seconde extension, l'approche sera bien moins conventionnelle et cherchera à innover de manière significative. Même si aucun détail n'a été fourni pour le moment.

Un avenir radieux pour la franchise

La Zone reste un terrain de jeu immense qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Cette deuxième extension viendra mettre un point final à l'arc narratif principal de STALKER 2, agissant comme la conclusion de ce long périple. En parallèle, les équipes de développement continuent de travailler sur d'autres ajouts très attendus, à l'image de la mise à jour gratuite introduisant le mode multijoueur.

À lire également Le mode multijoueur de STALKER 2 refait enfin parler de lui

Le studio semble donc prêt à prendre des risques créatifs pour clore ce chapitre. Si Cost of Hope a su rassurer les fans avec une formule connue et maîtrisée, le prochain DLC devra prouver que la licence peut encore se réinventer et bousculer ses propres codes. Il faudra toutefois patienter avant d'en savoir plus, puisque le premier DLC a mis près de deux ans avant de sortir.

STALKER 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, selon différentes éditions, sur PC :