STALKER 2 : Les voyages rapides, comment fonctionnent-ils ?

Nous vous expliquons tout ce qu'il faut savoir sur les voyages rapides de STALKER 2.

Les voyages rapides de STALKER 2





Contrairement à bon nombre de jeux vidéo d'aujourd'hui,, où le joueur doit tout faire, et surtout faire attention à tout, puisque les dangers sont multiples. Pour faciliter les voyages lors de l'exploration du monde, certains joueurs peuvent être tentés de. Or,, et se retrouver dans des les camps les plus importants de « La Zone », le monde dans lequel vous êtes. Lorsque c'est le cas, vous verrez des icônes en zoomant sur ces camps,, matérialisé par une cible. En passant la souri dessus, vous verrez le nom guide apparaître.Rendez-vous donc auprès de ce PNJ, qui pourra parfois vous aider pourMais attention, ce n'est pas aussi simple que cela, puisqu'il faudra payer. Pas quelques billets non, 1 000 Coupons au moins, ce qui peut être un coût lorsque nous savons la difficulté pour obtenir cette ressource. Le prix augmentera en fonction de la distance.Qui plus est, vous n'allez pas pouvoir voyager n'importe où, puisque vous ne pourrez aller que d'un camp à un autre. Évidemment, il faudra avoir déjà visité ce camp une première fois pour pouvoir. La première fois que vous lancerez une discussion avec un guide, il est fort possible qu'aucune proposition de voyage rapide ne vous soit faite, notamment avec l'Oncle Lyonya, qui pourrait même refuser de vous parler.Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, vous serez téléporté à la destination et un écran noir apparaîtra. Il n'y a pas d'action particulière à réaliser. Le choix des développeurs de ne pas en implanter une multitude est simple : forcer les joueurs à explorer et faire attention au monde. Il n'y a d'ailleurs aucun véhicule dans STALKER 2. Une arme pour se protéger, une bonne paire de chaussures pour ne pas avoir mal au pied, et vous allez pouvoir partir tranquille.