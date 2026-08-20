STALKER 2 : MàJ 2.0, le patch notes et toutes les nouveautés

L'excellent S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl franchit une étape importante ce 20 août, avec l'arrivée de son premier DLC, mais aussi de sa mise à jour 2.0, laquelle est totalement gratuite. Elle permet d'ajuster certains éléments, d'améliorer des points critiqués, mais aussi d'ajouter du contenu. Vous pouvez consulter l'imposant patch notes de la mise à jour 2.0 de STALKER 2 ci-dessous, traduit en français. Elle est disponible sur toutes les plateformes.

Points forts

Mise à niveau du moteur vers Unreal Engine 5.5.4

Évolution visuelle

Amélioration de l'éclairage, des ombres et des reflets.

Refonte du paysage et de la végétation pour un rendu plus naturel.

Améliorations de l'A-life L'A-life simule désormais un comportement plus crédible. La Zone n'est pas un affrontement armé permanent. C'est un endroit solitaire où la vie suit ses propres règles, et chaque rencontre ou fusillade est simplement le résultat de traqueurs et de mutants faisant des choses de traqueurs et de mutants. En pratique : les créatures vivantes ont désormais plus d'endroits où se rendre. Plus de feux de camp, d'arrêts de bus et d'autres points d'intérêt se disputent entre traqueurs et mutants. Les traqueurs de la Zone pillent les morts en permanence, pas seulement lorsque vous êtes là pour le voir.

Jumelles Pas une, mais trois types de jumelles sont désormais à la disposition des traqueurs. Essayez la FOB-45, la Yastrub et la Fighter pour voir ce qui vous convient le mieux en termes de rapport qualité/prix.

Nouvelles armes Arev (fusil d'assaut) GP3A (fusil de précision) SKP (fusil de précision) Fora-230 (pistolet-mitrailleur)

Mécanique de brouillard Ainsi qu'une refonte du temps nuageux et pluvieux.

Nouvelle page Statistiques dans le PDA

Difficulté Règles personnalisées

Nouveaux lieux à visiter à Pripyat

Corrections de bugs, plantages et performances

Nous avons accompli beaucoup de travail pour corriger les anomalies qui n'étaient pas censées être présentes lors de votre retour dans la Zone.

IA

Correction d'un problème où les objets sous l'effet de la capacité télékinésique des mutants pouvaient traverser les surfaces solides.

Correction d'un problème où le Professeur Lodochka se téléportait hors de l'abri pendant les émissions.

Correction d'un problème où certains PNJ étaient incapables de quitter certains abris après une émission jusqu'à ce que le joueur s'approche d'eux.

Correction d'un problème où un PNJ restait coincé au même endroit après avoir été réanimé d'un état blessé.

Correction d'un problème où les PNJ neutres ne réagissaient pas aux combats environnants.

Correction d'un problème où la tanière sur le site de Rostok pouvait faire apparaître une quantité massive de PNJ.

Correction d'un problème qui provoquait la mort instantanée des PNJ lorsqu'un joueur s'approchait du site du Moulin.

Correction d'un problème empêchant les PNJ de Kazkovyi de se cacher pendant les émissions.

Interface / Commandes / Entrées

Correction d'un problème avec un nommage incorrect de l'effet pour l'amélioration Revêtement de protection sur l'armure d'exploration SSP-100.

Correction d'un problème où les actions pour les boutons O et Y ne pouvaient pas être réattribuées.

Correction d'un problème où le message concernant la perte de progression pouvait apparaître après avoir tenté de fermer le jeu depuis le menu principal.

Correction d'un problème où les commandes étaient parfois bloquées après une tentative de fermeture de la réserve personnelle.

Correction d'un problème où le joueur perdait toutes les commandes après avoir tenté d'utiliser une échelle en étant en surpoids.

Correction d'un problème où les attributions de touches personnalisées pour pavé numérique 1 et pavé numérique 3 ne fonctionnaient pas pendant la visée.

Correction d'un problème où le curseur pouvait rester à l'écran après la fermeture du PDA.

Correction d'un problème où le viseur point rouge ne pouvait pas être fixé sur l'arme en utilisant une manette.

Correction d'un problème qui faisait que le changement de mode de tir ne fonctionnait pas correctement avec certains paramètres de configuration de touches.

Correction d'un problème qui rendait la sensibilité maximale de la caméra plus faible que prévu sur la manette DualSense.

Gameplay

Correction d'un problème où le joueur perdait la capacité de se déplacer dans l'eau avec un poids inférieur à la limite de poids.

Correction d'un problème où le joueur pouvait sauter dans l'eau et y rester coincé au niveau de la Station de pompage.

Correction d'un problème où le joueur devenait parfois immunisé aux émissions.

Correction d'un problème où le joueur perdait la capacité de se déplacer après avoir pillé le pseudogéant à collier.

Correction d'un problème où le joueur pouvait dupliquer les cartes SD avec des coupons en utilisant une manette.

Correction d'un problème qui faisait que le Burer tuait le joueur instantanément en difficulté Traqueur.

Animation / Visuels

Correction d'un problème où les cheveux du Père Valérian se détachaient de sa tête lorsqu'il se déplaçait pendant les combats.

Correction d'un problème où le PNJ n'avait pas d'arme pendant l'animation de nettoyage d'arme.

Correction d'un problème où le bras gauche du PNJ croisait son corps après l'animation de rangement de l'arme secondaire.

Correction d'un problème où l'animation de dégainage d'arme tournait en boucle après avoir équipé l'arme depuis l'inventaire tout en utilisant le détecteur.

Correction d'un problème où le couteau apparaissait lors du rechargement et de l'utilisation de consommables après que le joueur a été renversé pendant le pillage de mutants.

Correction d'un problème avec l'animation défectueuse d'activation/désactivation de la lampe de poche après avoir rangé plusieurs armes différentes.

Correction de problèmes visuels pour le fusil Fora pendant le déplacement du joueur.

Objets et Inventaire

Correction d'un problème où l'effet de surcharge d'inventaire persistait après une réduction de poids via un échange.

Suppression de l'amélioration Appuie-joue pour le fusil Trophée.

Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas jeter le fusil Partenaire de son inventaire.

Correction d'un problème qui empêchait les artefacts de s'empiler dans l'inventaire.

Missions

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de ramasser le collier de Bayun au hangar à bateaux pendant la mission Au nom de la science.

Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas parler au Dr Kryvenko pendant l'émission.

Correction d'un problème où l'assaut du Monolithe commençait avant que le joueur ne quitte Yaniv pendant la mission La Frontière.

Correction d'un problème où des Bures réapparaissaient constamment près de la station de traitement des déchets après la fin de la mission Changement d'équipe.

Correction d'un problème où l'étape Utiliser le code 2012 restait active après l'avoir saisi alors qu'il n'était que partiellement trouvé pendant la mission Affaires non classées.

Correction d'un problème où le PDA du Trappeur restait un objet de quête.

Correction d'un problème où le marqueur du corps du Trappeur ne s'affichait pas s'il mourait pendant la mission À la recherche d'un guide.

Correction d'un problème où Solder ignorait l'émission pendant la mission Comme au bon vieux temps.

Correction d'un problème qui empêchait de récupérer l'Émetteur dans le coffre-fort pendant la mission Changement d'équipe.

Correction d'un problème où des zombies apparaissaient devant le joueur pendant la mission Affaires non classées.

Correction d'un problème qui bloquait la progression de la mission Tout ce qu'il reste dans certaines circonstances.

Correction d'un problème qui rendait Lex la Légende invisible.

Correction d'un problème qui faisait disparaître les cadavres pendant la mission Un travail pour le Barman.

Correction d'un problème empêchant de terminer la mission Le Grand Coup si Akopyan était tué pendant la fusillade avec les bandits.

Correction d'un problème où Gaffer répondait avec des sujets par défaut au lieu de sujets liés à la mission pendant la mission Sur le fil.

Correction d'un problème avec les objectifs pendant la mission Fréquence morte.

Correction d'un problème où la physique de la boîte à outils de Banzai était activée, permettant à l'objet d'être projeté par des explosions.

Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas recevoir de récompense pour avoir apporté des parties de mutants à Honta.

Correction d'un problème empêchant de terminer les objectifs pendant la mission Un incident mineur.

Correction d'un problème empêchant le changement de météo après la mission Sur la piste.

Correction d'un problème qui bloquait Dalin pendant la mission Évasion de la cage.

Correction d'un problème empêchant les troupes d'Étincelle d'apparaître pendant la mission Tout au fond.

Correction d'un problème empêchant de terminer la mission Le Grand Coup dans certaines circonstances.

Correction d'un problème où tous les captifs étaient morts pendant la mission La clé de la liberté.

Correction d'un problème qui rendait Blizzard non interactif pendant la mission Le Mouton noir.

Correction d'un problème qui rendait Sledgehammer hostile et impossible à tuer pendant la mission La mélodie du bonheur.

Correction d'un problème où un marqueur de quête était manquant pendant la mission Le Grand Coup.

Correction d'un problème où le marqueur du donneur de mission pouvait rester actif sur le PNJ après la fin de la mission La dernière chasse de Gray.

Correction d'un problème où l'étape de mission Tuer les zombies restait bloquée pour certains joueurs pendant la mission Le Mouton noir.

Correction d'un problème où Hamster et Ricochet pouvaient mourir instantanément après le début de l'attaque du Monolithe pendant la mission Sur le fil.

Correction d'un problème où les missions pour les éditions Deluxe et Ultimate pouvaient se lancer de manière incohérente après la mise à niveau du jeu.

Correction d'un problème où les mercenaires pouvaient rester cachés derrière le mur dans la mission Les trois capitaines.

Correction d'un problème où Medulin pouvait s'enfuir de l'abri pendant l'émission.

Correction d'un problème où l'objectif Se débarrasser des menaces dans le bâtiment du camp Kazkovyi ne pouvait pas être terminé si le joueur désarmait les pièges avant le début de la mission.

Correction d'un problème où le pillage de la planque du Journaliste sur la base du Ciel Clair pouvait ne pas être comptabilisé dans l'objectif de mission.

Correction d'un problème où passer les dialogues trop vite pouvait téléporter le joueur vers le Mirage pendant une émission active dans la mission Tout au fond.

Correction d'un problème où Lex la Légende pouvait répondre au joueur avec un sujet occupé au lieu du dialogue scénarisé.

Correction d'un problème où le mutant chimère pouvait être tué par des PNJ de la vie autonome pendant la mission Un incident mineur, empêchant sa réalisation.

Correction d'un problème où le Chef Éclaireur répondait avec un sujet occupé au lieu du dialogue scénarisé si le joueur tuait les chiens aveugles avant d'arriver sur le lieu de la mission.

Correction d'un problème où le joueur pouvait rester bloqué à l'intérieur de la salle radio pendant la mission Changement d'équipe.

Correction d'un problème où le marqueur de quête pouvait disparaître après s'être approché de Mityay après avoir tué le Pomor et pillé l'icône sur son corps pendant la mission Le champ de coquelicots.

Correction d'un problème qui faisait téléporter les PNJ pendant la mission Prendre ses désirs pour des réalités.

Correction d'un problème qui bloquait les joueurs sur la zone des Générateurs pendant la mission La dernière étape.

Correction d'un problème qui bloquait le joueur après avoir chargé la sauvegarde dans l'ascenseur pendant la mission Changement d'équipe.

Correction d'un problème qui attribuait la récompense de la mission Changement d'équipe au joueur alors qu'elle ne le devait pas.

Correction d'un problème qui maintenait la mission Le petit boulot active sans possibilité de la terminer.

Correction d'un problème où Jumper était absent pendant la mission Sur la piste.

Correction d'un problème empêchant de terminer la mission L'assaut sur la Duga.

Correction de problèmes audio pendant la mission Changement d'équipe.

Correction d'un problème qui annulait immédiatement la mission Sombre comme un donjon.

Correction de multiples problèmes de performance pendant la mission Une fois de plus sur la brèche.

Monde / Émissions / Anomalies

Correction d'un problème où plusieurs armures exosquelettes manquaient dans les marchandises de divers marchands.

Correction d'un problème où les artefacts étaient inaccessibles dans plusieurs endroits spécifiques.

Correction d'un problème où le HUB Icarus ne protégeait parfois pas le joueur contre les émissions.

Correction d'un problème où le joueur pouvait entendre les sons extérieurs depuis le laboratoire X18.

Correction d'un problème où les rats pouvaient être téléportés à la surface depuis les souterrains de la Sphère.

Correction d'un problème où l'emplacement du parc de la ville n'était pas marqué comme un point d'intérêt.

Correction d'un problème où le joueur pouvait se cacher de l'émission à ciel ouvert près de l'emplacement de la base d'hélicoptères.

Correction d'un problème où les abris ne protégeaient parfois pas contre l'émission.

Correction d'un problème où la vieille mine dans la région de la Forêt Rouge ne fournissait pas de protection contre l'émission.

Correction d'un problème avec un émetteur psy indestructible à un endroit précis de la région de l'usine chimique.

Correction de quelques problèmes avec l'ascenseur du laboratoire X18.

Correction d'un problème qui faisait que l'anomalie Carrousel infligeait des dégâts au joueur situé en dessous d'elle.

Autre

Correction d'un problème où les artefacts tentaient de continuer leur déplacement latéral après avoir été ramassés par le joueur.

Correction d'un problème où la clé du sous-sol du restaurant possédait une physique et pouvait être perdue par le joueur.

Correction d'un écran de chargement infini qui pouvait survenir pour les joueurs lors du chargement de sauvegardes effectuées à Zaton.

Correction d'un problème qui provoquait la réinitialisation de la difficulté Maître dans certaines circonstances.

Quêtes principales, secondaires et rencontres dans le monde ouvert

Correction d'un problème où Honta ne faisait pas progresser la mission si une émission se produisait sur le trajet vers sa maison.

Correction d'un problème où Zhuzha était absent et Honta faisait semblant d'être occupé pendant leur mission.

Correction d'un problème où le joueur pouvait accéder à la région des Générateurs au début du jeu en sautant par-dessus la barricade près du magasin Svitlyachok.

Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas accéder au PDA et à la planque près de la grotte du Bulldozer dans la région de la Forêt Rouge.

Correction d'un problème où le sniper pouvait tuer instantanément le joueur pendant la mission Du bonheur pour tous.

Correction d'un problème où le son du portail continuait de se jouer après sa disparition pendant la mission La dernière étape.

Correction d'un problème où le joueur subissait des dégâts pendant l'émission alors qu'il se cachait dans la pièce fermée aux Grue du port.

Correction d'un problème où le joueur pouvait attendre la fin de l'émission dans un espace ouvert près de la Forêt de béton.

Correction d'un problème où le joueur subissait des dégâts en s'approchant de la porte de l'abri pendant l'émission.

Correction d'un problème de position innaturelle des doigts pour différents PNJ.

Correction d'un problème où le joueur pouvait escalader à travers le mur et rester coincé à l'intérieur à un endroit précis du SIRCAA.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour la région du SIRCAA.

Correction d'un problème où le joueur pouvait se rendre à Pripyat au début du jeu en sautant entre des wagons de train près de la station Yaniv.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour la région de l'Usine Chimique.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour la région de Yaniv.

Correction d'un exploit où le joueur pouvait accumuler des coupons en tuant discrètement les gardes sur le site Malachite.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour la région de l'Île Sauvage.

Correction d'un problème de texte et de doublage manquants pour le sergent Mykhailov.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour la région de Rostok.

Correction d'un problème de textures étirées sur l'arme Fora-221.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour la région de la Forêt Brûlée.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour la région de Zaton.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour la région de la Petite Zone.

Correction d'un problème où le corps de Spirit dans le tunnel était absent pendant la mission La frontière après le chargement d'une sauvegarde.

Correction d'un problème où un PNJ courait en dehors de l'abri pendant l'émission sur le site Malachite.

Correction d'un problème où un PNJ bloquait le passage au Skadovsk après l'émission.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour la région de la Décharge.

Correction d'un problème avec la photo sur le mur du bureau de Dalin pendant la mission Une visite attendue depuis longtemps.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour le laboratoire X18.

Correction d'un problème qui faisait que les PNJ refusaient de parler au joueur pendant la mission Les heures sombres.

Correction d'un problème où le hub Icarus pouvait se verrouiller complètement après que le joueur a belligéré accidentellement un garde.

Correction d'un problème qui décalait la position des PNJ pendant la mission Tout en bas.

Correction d'un problème où le PDA de Chernozem n'apparaissait pas comme un objet de quête.

Correction d'un problème où le joueur pouvait se retrouver enfermé dans la planque de Dvupalov.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour la sous-station de distribution dans la région de la Forêt Brûlée.

Correction d'un problème où un PNJ pouvait se bloquer sur le pont de l'Usine Chimique en raison d'un placement trop dense d'anomalies.

Correction d'un problème où le bunker du campus scientifique abandonné ne protégeait pas contre l'émission.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour la région des Tours de Refroidissement.

Correction d'un problème d'anomalies tourbillon mal placées à plusieurs endroits de la Zone.

Suppression d'un PDA vide près du laboratoire dans la région de la Forêt Brûlée.

Correction d'un problème avec la végétation dans le laboratoire X11.

Correction d'un problème de chevauchement entre deux moniteurs au Village des Novices.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour le centre commercial dans la région du Centre-Ville.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour l'atelier agricole dans la région de Yantar.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour la vieille barge dans la région de Zaton.

Correction d'un problème qui faisait apparaître trop de cadavres près de la Forteresse Rouge.

Correction d'un problème qui faisait apparaître les Poltergeists au dépôt sur la colline en plus grand nombre que prévu.

Améliorations de la direction artistique des niveaux et du level design pour la région de Jupiter.

Correction d'un problème qui entraînait une surpopulation de types de mutants puissants dans la Zone.

Support des Mods

Le Zone Kit, l'outil de modding officiel pour S.T.A.L.K.E.R. 2, a également reçu une mise à jour majeure. Les nouveaux outils disponibles (scénarisation narrative, audio et localisation) fonctionnent tous ensemble pour vous permettre d'écrire, doubler et traduire un mod d'histoire complet du début à la fin avec la possibilité de sauvegarder les données des mods.

Matériaux : Amélioration significative du support des matériaux et de leur compatibilité.

Matériaux : Support du modding des collections de paramètres de matériaux.

Optimisation de la taille : Déplacement des cinématiques précalculées vers un segment séparé.

Confort de jeu : Le Zone Kit PIE charge désormais les fichiers de configuration du mod sélectionné.

Confort de jeu : Ajout de l'option Afficher le contenu du mod dans les paramètres du navigateur de contenu.

Validation : Le Zone Kit vérifie désormais l'intégrité des configurations GameData au lancement.

Corrections de bugs

Steam Workshop : Correction de l'impossibilité de charger des sauvegardes avec des mods installés sans connexion Internet.

Zone Kit : Le sélecteur de mod est désormais désactivé lorsque le PIE est en cours d'exécution pour éviter les bugs.

Jeu : Améliorations de la disposition du navigateur de mods et corrections de bugs.

Jeu : Les mods masqués sont désormais affichés pour les abonnés dans le navigateur de mods.

Stabilisation générale et optimisation du Zone Kit.

Autres changements