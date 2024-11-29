STALKER 2 : Est-il possible de se déplacer en voiture ?

Certains joueurs se posent la question des véhicules dans STALKER 2, et sur la possibilité d'utiliser une voiture. Nous vous répondons.
Le monde de STALKER 2
est particulièrement grand et vaste. L'exploration, bien que très prenante, peut parfois être plus fastidieuse lorsqu'il s'agit de rentrer à l'une des bases en étant surchargé, par exemple, ou lorsqu'il fait nuit et que les dangers peuvent être multiples. Si les voyages rapides
sont bel et bien présents, qu'en est-il de la possibilité de se déplacer en voiture dans STALKER 2
?
Peut-on se déplacer en voiture dans STALKER 2 ?
Au fil de vos pérégrinations, vous croiserez, très certainement, de nombreux véhicules, en plus ou moins bon état. Et il est normal de se demander, à un moment, s'il est possible d'en trouver une fonctionnelle, à un moment de l'histoire, et de l'utiliser, pour se déplacer plus rapidement. Malheureusement, la réponse est non, aucun véhicule n'est disponible dans STALKER 2
.
La raison est plus ou moins simple, et compréhensible : les développeurs veulent que les joueurs explorent et vivent dans ce monde post-apocalyptique
. Pouvoir voyager plus facilement, grâce à un véhicule, ferait perdre une partie du charme de STALKER 2, et le gameplay ne serait plus le même. Certaines mécaniques, comme celle liée au poids que nous pouvons transporter, deviendraient presque inutiles.
D'ailleurs, c'est la même raison qui a poussé les développeurs à limiter les voyages rapides, pour que les joueurs n'en abusent pas, et voyagent à pied, et affrontant les menaces, qui sont évidemment nombreuses, que ce soit les monstres ou les humains.
Il est peu probable que les développeurs l'ajoutent à l'avenir. En revanche, il n'est pas impossible qu'un mod implante la fonctionnalité au fil du temps. En attendant, vous pouvez retrouver nos astuces pour gagner en capacité de stockage dans STALKER 2
, mais aussi comment obtenir des artéfacts
.
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