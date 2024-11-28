STALKER 2 : Les artéfacts, comment en obtenir et comment fonctionnent-ils ?

Les artéfacts peuvent être très précieux dans STALKER 2. Nous vous expliquons leur fonctionnement, et surtout comment les récupérer.
Dans l'immense monde de STALKER 2
, il est possible d'obtenir une ressource assez rare, les artéfacts
. Ces petites boules peuvent être très utiles pour plusieurs raisons, que nous vous expliquons ci-dessous. Mais nous vous disons aussi comment récupérer ces artéfacts dans STALKER 2
, qui ne sera pas la tâche la plus facile.
Les artéfacts dans STALKER 2
Les artéfacts apportent des améliorations aux joueurs dans STALKER 2
. Chaque armure possède plusieurs emplacements (la première un seul, mais vous en trouverez vite de nouvelles), pour équiper ces fameux artéfacts. Vous pouvez notamment obtenir une meilleure protection contre les dégâts de feu ou encore les dégâts électriques. En bref, ces derniers peuvent être très utiles, mais en contrepartie, la plupart vont vous irradier, plus ou moins intensément, ce qui peut être assez difficile à gérer au fil du temps.
C'est pourquoi il faudra sans cesse se soigner, ou opter pour l'option la plus facile : équiper les artéfacts seulement lorsque vous en avez besoin. Ils ne sont pas très lourds, et ne prendront pas trop de poids dans votre inventaire.
Enfin, si les bonus de l'artéfact
que vous avez trouvé dans STALKER 2
ne vous conviennent pas, vous pouvez tout à fait le vendre, pour obtenir de nombreux coupons
. Les plus rares vous rapporteront un joli pactole.
Comment trouver des artéfacts dans STALKER 2 ?
C'est évidemment la partie la plus compliquée. Même si l'introduction vous explique comment mettre la main sur les artéfacts
, avec votre détecteur, le premier que vous avez n'est pas très précis et vous demandera plusieurs minutes, parfois, pour trouver exactement où se trouve l'artéfact.
Sachez, déjà, que nous en trouvons dans des lieux où les anomalies sont fortement présentes
, mais toutes les zones n'en proposent pas non plus. Il semblerait que leur apparition soit assez aléatoire. Lorsque vous êtes dans un endroit riche en anomalies, sortez votre détecteur, vous devriez entendre un deuxième bip sonore vous indiquant la présence d'un artéfact
. Tentez de vous diriger vers lui.
Si vous avez un détecteur plus avancé, les choses seront plus simples, puisque vous aurez notamment la distance qui vous sépare de l'artéfact
. Sachez qu'il faudra le viser pour qu'il apparaisse. Passer à côté ne suffit pas.
Il existe aussi une autre manière de récupérer des artéfacts dans STALKER 2
: via les missions. Dans de rares cas, vous croiserez un PNJ mort, ou un lieu, où se trouve un artéfact.
Quoi qu'il en soit, si vous n'utilisez pas les artéfacts
, n'hésitez pas à les revendre, pour gagner des coupons et améliorer vos armes ou votre équipement
, par exemple.
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