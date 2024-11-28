STALKER 2 : Comment augmenter sa capacité de stockage (le poids) ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 novembre 2024 à 18h13
Le poids que nous pouvons transporter dans STALKER 2 est limité. Mais il est possible de l'augmenter, et nous vous expliquons comment.
STALKER 2 : Comment augmenter sa capacité de stockage (le poids) ?
STALKER 2 est difficile sur plusieurs aspects. L'exploration est rendue compliquée par le fait que le stockage du personnage est limité à 80 kg, et qu'en ramassant quelques armes dans le but de les revendre, pour devenir un peu plus riche en gagnant des coupons, cette limite sera très vite atteinte.

Fort heureusement, en jouant, vous pourrez augmenter votre stockage dans STALKER 2, pour pouvoir transporter plus de poids.

Comment transporter plus dans STALKER 2 ?

Malheureusement, il n'existe pas une multitude de possibilités pour augmenter le poids que nous pouvons transporter dans STALKER 2. Comme nous vous le disions, celle-ci est initialement plafonnée à 80 kg, ce qui est pas mal, mais peut très vite devenir contraignant pour les ramasseurs compulsifs, ou tout simplement lors d'une exploration qui s'éternise dans la zone.

stalker2-poids
Ce sont les artéfacts qui permettront d'augmenter sa capacité de stockage dans STALKER 2. Certains augmenteront de quelques kilos cette limitation, pour passer à 83, voire un peu plus. Voici une liste non exhaustive de ces artéfacts :
  • Flytrap → augmentation de poids moyen
  • Goldfish → augmentation de poids faible 
  • Gravi → augmentation de poids faible 
  • Stone Blood → augmentation de poids faible 
Une fois que ces artéfacts sont trouvés, il faut évidemment les équiper pour qu'ils puissent améliorer votre capacité de stockage dans STALKER 2.

Augmentez votre charge maximum jusqu'à 120

Cependant, il existe un artéfact encore plus puissant, qui ajoutera 40 kg à la charge que vous pouvez transporter, ce qui n'est pas négligeable, loin de là. Il s'agit de l'artéfact Weird Water

La bonne nouvelle est que celui-ci semble avoir un emplacement fixe. Il se trouve dans la région de Zaton (celle au sud-est), et apparaît dans l'anomalie Wandering Lights. Obtenez-la et équipez-la pour passer votre poids maximum à 120 kg.

Les autres astuces pour transporter plus dans STALKER 2

Il existe d'autres astuces, indépendantes des artéfacts : l'amélioration et les médicaments.

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Par exemple, en solution temporaire, il est possible de consommer un médicament, du nom de hercules, qui permet de gagner 20 kg pendant 300 secondes.

Mais vous pouvez effectivement améliorer vos armes et votre armure pour qu'elles pèsent moins dans votre inventaire, et donc gagner un peu en poids. Il est aussi possible d'améliorer son armure pour augmenter sa capacité de charge de 10 %.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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