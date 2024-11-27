STALKER 2 : Depuis la sortie, Tchernobyl attire de nombreux curieux

De nombreuses personnes semblent attirer à l'idée d'explorer Tchernobyl, notamment depuis la sortie de STALKER 2.
La licence STALKER est étroitement liée à Tchernobyl, puisque les événements contés dans les jeux se déroulent dans la zone d'exclusion, mais dans une réalité alternative. Et depuis la sortie de STALKER 2
, il semblerait que le nombre de personnes qui tentent d'entrer dans cette fameuse zone, encore très protégée et dangereuse, comme le révèlent les gardes-frontières ukrainiens, a augmenté
.
Quand STALKER 2 devient réel
L'information provient d'un journal chinois, le South China Morning Post
, et explique que les autorités locales demandent tout simplement aux personnes de rester sages et de ne pas enfreindre les règles. Nous pouvons notamment lire que « il a été constaté qu'un nombre considérable d'intrus tentaient d'entrer de manière illégale dans la zone réglementée à la recherche de sensations fortes
».
Il semblerait donc qu'une hausse des tentatives de visites non autorisées ait lieu depuis quelque temps, et cela pourrait avoir un lien avec la sortie de STALKER 2
, bien évidemment, qui met en avant cette zone, comme nous vous le disions. Bien que le tourisme dans cette région soit depuis toujours populaire, le lancement de STALKER 2 a très bien pu motiver certains pèlerins à faire une halte à Tchernobyl, d'autant plus que la majeure partie d'entre eux seraient de grands amateurs de jeux vidéo...
Ainsi, même si vous avez aimé STALKER 2, et que nous ne trouvons aucune Sangsue
ou Poltergeist
dans notre réalité, vous l'aurez compris, il n'est pas possible de partir faire une petite balade dans la zone d'exclusion de Tchernobyl.
commentaire (1)
Les Ukrainiens savent très bien que la région de Tchornobyl a été miné lors du retrait de l'armée russe; qu'il est dangereux (autrement potentiellement mortel) de vouloir emprunter les traditionnels accès Urbexs dans la zone d'exclusion.
D'autant plus que la frontière bielorusse est en face, et qu'il y 'a entrainements des forces armées ukrainiennes dans cette région.
Lors de mon passage en Ukraine en Avril 2023, j'aurais bien voulu aller visiter cette zone mais mes amis ukrainiens, qui baignent dans le milieux Urbex, m'ont clairement dit que c'était trop risqué, dangereux ( en ne parlant pas des poches de radiations)