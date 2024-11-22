STALKER 2 Sangsue : Comment battre cet ennemi invisible ?

Parmi les ennemis iconiques de la franchise STALKER, la Sangsue est de retour dans ce nouvel épisode. Mais il est très difficile de la battre. Quelques conseils pour le tuer sont les bienvenus.

Comment battre la Sangsue dans STALKER 2 ?

Elle aime attaquer sur les côtés ou par-derrière.

Elle attaquera en général deux fois avant de fuir brièvement, et de revenir à la charge.

Son rugissement vous immobilisera quelques secondes.

Elle se déplace plus vite que vous, mais ne peut pas aller en hauteur.

Contrairement à la plupart des ennemis, la Sangsue va éviter les anomalies.







Un combat difficile

Dès qu'elle s'approche, tirez-lui dessus. Rechargez dès qu'elle s'éloigne pour ne pas perdre de temps.

Si vous saignez ou avez perdu de la vie, soignez-vous tout de suite. Ses attaques sont dévastatrices.

Faites attention à ses attaques sournoises, en tentant de distinguer sa forme translucide lorsqu'elle se déplace (l'idéal est d'avoir une protection derrière sois pour éviter les attaques de dos).

Visez la tête.

Si vous lui infligez assez de dégâts, elle battra en retraite avant de revenir. Fenêtre pour recharger ou se soigner.

Utilisez l'environnement. Si vous savez que des PNJ sont à proximité, attirez-la vers eux.

, entre la gestion de son poids, des munitions ou des ressources, sans oublier les ennemis. Ces derniers vont d'ailleurs causer de nombreux soucis au fil de l'aventure, étant donné qu'il est parfois très difficile de les tuer.Toutefois,accueille une multitude de nouveaux joueurs, et. Nous vous donnons donc quelques conseils.Avant de vous donner quelques astuces, petit rappel de ce qu'est. Il s'agit d'un monstre redoutable, qui ne laisse aucune chance aux humains qu'il attaque. Crainte de tous,, bien évidemment. Il faut pour cela être armé et savoir plusieurs choses :Maintenant que nous avons ces informations en notre possession, il est possible d'optimiser son combat, avant même de vouloir la tuer. Le but est, si possible bien évidemment,Un endroit qui vous permet d'avoir un léger avantage.Ensuite, il faut se munir d'une arme avec de nombreuses balles, pour lui tirer dessus à chaque fenêtre, ou un fusil à pompe avec au moins six cartouches, pour éviter de recharger trop souvent et se faire attaquer durant cette action.. Voici les conseils pour tenter de l'éliminer :Avec ces quelques informations, vous devriez avoir un peu plus de facilité, probablement le mutant le plus difficile à tuer de STALKER 2.