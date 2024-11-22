STALKER 2 Sangsue : Comment battre cet ennemi invisible ?

Parmi les ennemis iconiques de la franchise STALKER, la Sangsue est de retour dans ce nouvel épisode. Mais il est très difficile de la battre. Quelques conseils pour le tuer sont les bienvenus.
STALKER 2 est un jeu très difficile
, entre la gestion de son poids, des munitions ou des ressources, sans oublier les ennemis. Ces derniers vont d'ailleurs causer de nombreux soucis au fil de l'aventure, étant donné qu'il est parfois très difficile de les tuer. C'est le cas de notre chère Sangsue, qui est un monstre présent dans tous les opus de la franchise et qui est donc connu de tous
.
Toutefois, STALKER 2
accueille une multitude de nouveaux joueurs, et battre la Sangsue peut être particulièrement difficile
. Nous vous donnons donc quelques conseils.
Comment battre la Sangsue dans STALKER 2 ?
Avant de vous donner quelques astuces, petit rappel de ce qu'est la Sangsue dans l'univers STALKER
. Il s'agit d'un monstre redoutable, qui ne laisse aucune chance aux humains qu'il attaque. Crainte de tous, la Sangsue, aussi connue sous le nom de bloodsucker, peut néanmoins être battue
, bien évidemment. Il faut pour cela être armé et savoir plusieurs choses :
- Elle aime attaquer sur les côtés ou par-derrière.
- Elle attaquera en général deux fois avant de fuir brièvement, et de revenir à la charge.
- Son rugissement vous immobilisera quelques secondes.
- Elle se déplace plus vite que vous, mais ne peut pas aller en hauteur.
- Contrairement à la plupart des ennemis, la Sangsue va éviter les anomalies.
Maintenant que nous avons ces informations en notre possession, il est possible d'optimiser son combat, avant même de vouloir la tuer. Le but est, si possible bien évidemment, de se mettre dans une zone plus sécurisée : un bâtiment avec qu'une seule entrée, en hauteur...
Un endroit qui vous permet d'avoir un léger avantage.
Ensuite, il faut se munir d'une arme avec de nombreuses balles, pour lui tirer dessus à chaque fenêtre, ou un fusil à pompe avec au moins six cartouches, pour éviter de recharger trop souvent et se faire attaquer durant cette action.
Un combat difficile
La particularité de l'affrontement avec la Sangsue est que, même en difficulté facile, il faudra de nombreuses balles avant de la voir par terre
. Voici les conseils pour tenter de l'éliminer :
- Dès qu'elle s'approche, tirez-lui dessus. Rechargez dès qu'elle s'éloigne pour ne pas perdre de temps.
- Si vous saignez ou avez perdu de la vie, soignez-vous tout de suite. Ses attaques sont dévastatrices.
- Faites attention à ses attaques sournoises, en tentant de distinguer sa forme translucide lorsqu'elle se déplace (l'idéal est d'avoir une protection derrière sois pour éviter les attaques de dos).
- Visez la tête.
- Si vous lui infligez assez de dégâts, elle battra en retraite avant de revenir. Fenêtre pour recharger ou se soigner.
- Utilisez l'environnement. Si vous savez que des PNJ sont à proximité, attirez-la vers eux.
Avec ces quelques informations, vous devriez avoir un peu plus de facilité pour battre la Sangsue
, probablement le mutant le plus difficile à tuer de STALKER 2.
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