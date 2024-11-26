STALKER 2 Poltergeist : Comment battre ce fantôme presque immortel ?



le 26 novembre 2024 à 18h10 Publié par Corentin Rimbert le 26 novembre 2024 à 18h10

Figurant parmi les ennemis iconiques de la franchise STALKER, le Poltergeist est de retour dans ce nouvel épisode. Mais il est très difficile de la battre, même en étant bien équipé. Quelques conseils pour le tuer sont les bienvenus.