STALKER 2 Poltergeist : Comment battre ce fantôme presque immortel ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 novembre 2024 à 18h10
Figurant parmi les ennemis iconiques de la franchise STALKER, le Poltergeist est de retour dans ce nouvel épisode. Mais il est très difficile de la battre, même en étant bien équipé. Quelques conseils pour le tuer sont les bienvenus.
STALKER 2 Poltergeist : Comment battre ce fantôme presque immortel ?
STALKER 2 est un jeu très difficile, entre la gestion de son poids, des munitions ou des ressources, sans oublier les ennemis. Ces derniers vont d'ailleurs causer de nombreux soucis au fil de l'aventure, étant donné qu'il est parfois très difficile de les tuer. C'est le cas de notre cher Poltergeist, qui est un monstre présent dans tous les opus de la franchise et qui est donc connu de tous.

Toutefois, STALKER 2 accueille une multitude de nouveaux joueurs, et battre le Poltergeist peut être particulièrement difficile. Nous vous donnons donc quelques conseils.

Comment battre le Poltergeist dans STALKER 2 ?

À l'instar de la Sangsue, cet ennemi est invisible, mais ne se montrera jamais à vous jusqu'à sa mort. La seule chose que vous pourrez voir et sa forme sous forme de brouillard spectral, pas forcément aisé à distinguer. Mais si les objets proches de vous commencent à léviter, et sont jetés sur vous, pas de doute : vous faites face à un Poltergeist.

Il sera difficile d'en venir à bout, mais il ne s'agit pas d'une mission impossible. Dans un premier temps, il faudra être attentif aux bruits, mais surtout à la forme spectrale qui indique l'emplacement du Poltergeist. Outre la forme de brouillard, il est possible d'en croiser deux autres : le Poltergeist électrique et le Poltergeist en flamme.

poltergeist1
Pour le tuer, il faudra déjà essayer de ne pas subir de dégâts, en esquivant ses lancers. Dès qu'un objet vole, cassez la ligne de vue, ou sautez au dernier moment pour ne pas qu'il vous blesse. Ensuite, rapprochez-vous au maximum du Poltergeist (la forme spectrale), et tirez-lui dessus, avec une arme à feu.

poltergeist-protection
Il faudra énormément de balles pour le tuer, et surtout, celui-ci va se défendre, en créant déjà une barrière de gravats pour se protéger, et en fuyant. Suivez-le tout en lui tirant dessus, et en essayant de ne pas trop subir de dégâts. Une fois que vous aurez infligé suffisamment de dégâts, la forme spectrale disparaîtra pour laisser apparaître la vraie forme du Poltergeist, qui n'est pas très beau. Nous comprenons mieux son invisibilité.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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