Rust 2 teasé par Facepunch ? C'est non, il s'agit d'une arnaque

Une mystérieuse page Steam au nom de Rust 2 a récemment enflammé la communauté. Alors que les rumeurs allaient bon train, le créateur du jeu de survie culte a pris la parole pour clarifier la situation de manière définitive.
L'espoir aura été de courte durée pour les amateurs de survie en milieu hostile
. Alors qu'une mystérieuse page Steam laissait présager l'annonce imminente de Rust 2, le fondateur du studio Facepunch, Garry Newman, a mis un terme définitif aux spéculations.
Une page Steam trompeuse qui sème le trouble
Tout a commencé par une publication énigmatique sur les forums de Reddit, pointant vers une page de la boutique de Valve sobrement intitulée Rust 2
. Pour un titre dont l'accès anticipé remonte à plus de dix ans, l'idée d'une suite semblait plus que crédible aux yeux des joueurs, et ce, en dépit d'un suivi très rigoureux de la part du studio. La rumeur a rapidement pris de l'ampleur, d'autant plus que le directeur des opérations de Facepunch, Alistair McFarlane, a jeté de l'huile sur le feu
en répondant brièvement au message d'origine par « Vous n'avez rien vu
».
Comment
by u/Freeqncy from discussion
in playrust
Cette intervention a immédiatement été interprétée comme un aveu à demi-mot par la communauté. Toutefois, les observateurs les plus attentifs ont rapidement remarqué des éléments troublants. Le compte ayant partagé la découverte avait été créé quelques minutes seulement avant la publication, soulevant des soupçons de manipulation délibérée.
La base de données SteamDB lance l'alerte
Les doutes se sont confirmés en consultant les registres de SteamDB
. L'outil d'analyse indépendant a rapidement affiché un avertissement clair concernant cette fameuse application.
Le personnel de SteamDB a signalé cette application comme suspecte, car elle pourrait être malveillante ou se faire passer pour un autre produit. Nous recommandons de faire preuve de prudence et d'éviter d'acheter ou de télécharger cette application.
Face à l'emballement médiatique, Alistair McFarlane a fini par admettre qu'il s'amusait simplement de la situation
, avouant lire régulièrement les forums et prendre un malin plaisir à semer la confusion face aux fausses informations qui y circulent.
Le verdict sans appel de Garry Newman
Pour dissiper définitivement tout malentendu, le grand patron de Facepunch a pris la parole
dans une déclaration envoyée à nos confrères de PCGamer
. Sa réponse concernant le développement d'une suite est sans équivoque.
Non. Nous ne développons pas Rust 2.
Interrogé sur l'origine de cette fausse page sur la plateforme de Valve, Garry Newman a simplement répondu n'en avoir absolument aucune idée
. Cette mise au point claire et nette vient clore le chapitre de cette rumeur expéditive. Rust 2 n'est pas développé par Facepunch à l'heure actuelle
. Mais le débat pourrait se rouvrir dans quelques années.
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