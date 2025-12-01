Comment Battlefield 6 a réussi à éradiquer presque tous les tricheurs

Un mois après sa sortie, Battlefield 6 affiche des résultats impressionnants dans sa guerre contre la triche. Le studio dévoile des statistiques inédites sur l'efficacité de son système Javelin, affirmant que l'immense majorité des parties sont désormais saines. Une victoire technique qui rassure les joueurs.
Depuis son lancement en octobre dernier, Battlefield 6
s'est imposé non seulement comme l'un des succès commercial de l'année 2025, mais aussi comme une forteresse technique face au fléau qui ronge les jeux de tir en ligne depuis toujours, la triche… Battlefield Studios vient de publier un rapport détaillé
concernant l'efficacité de ses mesures de sécurité, et les chiffres avancés sont particulièrement éloquents. Alors que la communauté craignait une invasion de logiciels tiers malveillants, le développeur affirme que l'expérience de jeu reste intègre pour l'immense majorité des utilisateurs
.
Une nouvelle métrique pour évaluer la triche
Plutôt que de se contenter de communiquer sur le nombre de comptes bannis, une donnée souvent abstraite pour le joueur lambda, Battlefield Studios utilise un indicateur nommé « Match Infection Rate
» (MIR). Ce taux d'infection calcule la probabilité qu'au moins un tricheur ait influencé le résultat d'une partie donnée
. Selon les données officielles, ce taux s'est stabilisé autour de 2 % seulement durant la semaine suivant le lancement
. Cela signifie concrètement que 98 % des matchs joués sur Battlefield 6 étaient totalement exempts de tricheurs
.
Au cours du mois écoulé, ce chiffre a légèrement fluctué, restant majoritairement compris entre 2 % et 3 %. Cette performance est attribuée au déploiement de l'anti-cheat Javelin d'Electronic Arts, qui a bloqué plus de 2,39 millions de tentatives de triche depuis la sortie officielle
. À titre de comparaison, la phase de bêta ouverte avait vu 1,2 million de blocages en moins de dix jours, prouvant que les systèmes de défense ont été considérablement renforcés avant l'arrivée du grand public.
Une stratégie offensive contre les créateurs de logiciels
Le succès de cette lutte ne repose pas uniquement sur la détection en jeu, mais sur une surveillance active des réseaux de distribution de triche. Le studio explique avoir monitoré 190 entités responsables de la création ou de la vente de ces programmes illicites. Le résultat est sans appel :
Sur les 190 entités surveillées, 183 d'entre elles ont annoncé des défaillances de fonctionnalités, des avis de détection, des temps d'arrêt et/ou ont mis leurs triches hors ligne entièrement.
Cette approche proactive a permis de réduire drastiquement le taux d'infection, qui atteignait près de 7 % au début de la bêta ouverte, pour redescendre à 2 % dès le dernier jour de cette phase de test. De plus, l'adoption massive du Secure Boot sur PC, activé par 92,5 % des joueurs à la fin de la bêta, a joué un rôle crucial dans cette étanchéité.
Vigilance constante et succès commercial
Bien que ces résultats soient encourageants, Battlefield Studios reste lucide sur la nature de ce combat perpétuel
. Les développeurs admettent que les créateurs de triche chercheront constamment à contourner les nouvelles barrières. Le studio prévoit déjà de futures mises à jour pour Javelin, incluant de nouvelles fonctionnalités de sécurité liées au système d'exploitation. Cependant, il est noté que certaines protections contre le matériel de triche pourraient impacter les joueurs utilisant des périphériques d'accessibilité non officiels. Le studio recommande ainsi l'usage de contrôleurs agréés comme la manette Adaptative de Xbox ou l'Access de PlayStation.
Si vous n'avez toujours pas eu la chance de jouer à BF6, il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 41,49 € au lieu de 70 €, soit 41 % de réduction.
- Édition Phantom → 76,49 € au lieu de 100 €, soit 24 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 29,99 € au lieu de 80 €, soit 63 % de réduction.
- Édition Phantom → 75,79 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)