Comment Battlefield 6 a réussi à éradiquer presque tous les tricheurs



le 01 décembre 2025 à 14h23 Publié par Florian Lelong le 01 décembre 2025 à 14h23

Un mois après sa sortie, Battlefield 6 affiche des résultats impressionnants dans sa guerre contre la triche. Le studio dévoile des statistiques inédites sur l'efficacité de son système Javelin, affirmant que l'immense majorité des parties sont désormais saines. Une victoire technique qui rassure les joueurs.