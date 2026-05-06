Rust propose une nouveauté pratique pour traquer les cibles sur les toits

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 mai 2026 à 12h00
Avez-vous déjà été agacés par les joueurs qui se cachent sur les toits de leur abri dans Rust ? Si cette cachette a longtemps été efficace, elle va devenir obsolète au déploiement de la nouvelle mise à jour du titre.
Rust propose une nouveauté pratique pour traquer les cibles sur les toits

Les dernières mises à jour en date de Rust ont permis aux survivants d'ajouter de nouveaux éléments à leurs navires, mais aussi d'utiliser de nouvelles constructions dont une roue à eau.

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Cependant, à l'heure de « rendre visite » à ses voisins, beaucoup sont confrontés à un petit souci. Ils ne peuvent pas éliminer la concurrence car les résidents de certains abris ont pris l'habitude de se réfugier sur le toit. Mais ils vont bientôt devoir changer de stratégie ou s'équiper pour résister aux assauts d'une nouvelle arme redoutable.

Un mortier et de l'équipement naval au programme

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Dans quelques heures à peine, le mode multijoueur de Rust va recevoir une toute nouvelle mise à jour baptisée « Upgrade Hard, Raid Harder ». Celle-ci va notamment ajouter un mortier à l'arsenal disponible. Cela signifie que les joueurs pourront attaquer des cibles à distance ou en hauteur grâce à cet outil à longue portée. De plus, les projectiles envoyés avec le mortier explosent pour faire des dégâts supplémentaires. 

Mais le mortier (annoncé dans la feuille de route du titre) n'est pas la seule nouveauté notable de cette mise à jour de Rust. L'alarme « Boîte de conserve » et l'établi ont été retravaillés. Enfin, si vous peinez à obtenir du butin dans les profondeurs marines, vous pouvez acheter de l'équipement nautique directement chez le vendeur de navires

La nouvelle mise à jour de Rust disponible dans quelques heures

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Pour compléter le tout, de nouveaux succès ont été ajoutés, mais ils vous demanderont d'explorer les fonds marins. Que vous préférez jouer sur terre ou en mer, la mise à jour « Upgrade Hard, Raid Harder » sera disponible dans Rust à partir du 7 mai 2026 à 20h, heure française.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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