Rust bientôt adapté sur grand écran ?

Alors que les joueurs de Rust sont actuellement occupés avec la mise à jour navale, Facepunch Studios réfléchirait à un projet de grande ampleur pour le titre : l'amener dans les salles obscures.
En matière d'adaptations de jeux vidéo au cinéma, tout semble permis. Que ce soit Mario avec les deux films d'animation d'Illumination Studios, la quadrilogie Sonic, Détective Pikachu, les films Mortal Kombat, Five Nights at Freddy's, Gran Turismo, Silent Hill ou Borderlands, tous les genres ont eu droit à leur long-métrage. Cependant, un nom inattendu pourrait rejoindre cette longue liste : celui de Rust
.
Adapter Rust au cinéma : un défi qui semble pourtant plaire
Au premier abord, un tel projet semble pourtant difficile à concrétiser. En effet, le titre de Facepunch Studios ne possède pas de réelle histoire ni de protagoniste
. Les joueurs incarnent leur propre rôle et leur seul objectif est de survivre sur une île sauvage truffée de dangers. Pourtant, Alistair McFarlane (directeur du studio) aurait déjà évoqué cette possibilité.
Ce dernier précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a encore rien de concret ou de signé
. Cependant, il a déclaré à PCGamer
que Facepunch Studios a « parlé à plusieurs personnes
», mentionnant notamment avoir présenté cette idée à « des sociétés de renom
».
Même si cette potentielle adaptation sur grand écran de Rust est encore au stade des discussions, Alistair McFarlane indique qu'il « y avait définitivement un intérêt » de la part de certains interlocuteurs
.
Un processus long et complexe, suggérant que le projet est encore loin de devenir une réalité
En complément, le directeur de Facepunch Studios explique que créer dans l'industrie du cinéma est un processus très long qui implique de nombreux intermédiaires.
Ils vont créer un script, puis ils doivent le présenter à une autre couche, puis cela obtient une autre couche, puis ils devront le présenter aux studios. C'est donc toute une pyramide pour essayer de faire décoller quoi que ce soit.
Il semble que plusieurs sociétés de production soient intéressées à l'idée d'adapter Rust au cinéma. Alistair McFarlane confie avoir été approché par plusieurs d'entre elles, désireuses d'obtenir les droits d'adaptation. Cependant, Facepunch Studios fait preuve de prudence. Pour l'heure, il déclare que « Ce que nous avons vu, c'est que beaucoup de gens essaient de conserver ces droits, donc personne d'autre ne les obtient, car ils pourraient y voir une menace
.»
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