ARC Raiders : Comment Embark compte éradiquer la triche pour de bon

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 janvier 2026 à 11h23
Le succès fulgurant d'ARC Raiders s'accompagne malheureusement de l'arrivée inévitable des tricheurs. Face à la gronde des joueurs, Embark Studios brise le silence et dévoile un plan de bataille complet pour assainir les terres de Speranza.
ARC Raiders : Comment Embark compte éradiquer la triche pour de bon
Comme tout titre multijoueur propulsé instantanément devant des millions de joueurs, ARC Raiders n'a pas échappé à la règle. Là où il y a de la compétition, il y a de la triche. C'est une réalité d'autant plus frustrante dans un jeu d'extraction où la perte d'équipement est punitive. Heureusement, Embark Studios a pris la parole aujourd'hui pour rassurer sa communauté avec des actions concrètes.

La contre-attaque d'Embark Studios face à la triche

La réponse des développeurs ne s'est pas fait attendre. Conscients que la confiance des joueurs est la clé de voûte d'un jeu service pérenne, ils ont annoncé une série de mesures via leur serveur Discord officiel. L'objectif est clair : nettoyer le jeu des comportements toxiques qui commencent à émerger.
Nous avons suivi les discussions autour du sujet des tricheurs dans ARC Raiders. Sachez que nous prenons ce problème très au sérieux et que nous écoutons et agissons en fonction de vos retours.
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L'équipe ne se contente pas de belles paroles et promet des actions techniques dans les semaines à venir. Cela passe par une refonte des règles de sécurité et le déploiement de nouveaux mécanismes de détection. Embark précise également travailler sur des correctifs côté client pour bloquer les glitchs permettant de sortir de la carte, ainsi que sur des outils spécifiques pour aider les streamers à lutter contre le stream sniping, une pratique consistant à regarder une diffusion pour traquer le joueur en direct.

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Une panique prématurée ?

Il est crucial que le studio renforce ses priorités anti-triche si tôt dans la vie du jeu. Cependant, l'annonce arrive dans un contexte de panique qui semble disproportionné par rapport à l'impact réel sur la majorité des joueurs. Ces derniers jours, certains créateurs de contenu n'ont pas hésité à clamer que le jeu « gâchait déjà son potentiel ». Une rhétorique alarmiste qu'il faut nuancer.

La visibilité du problème est amplifiée par la popularité d'ARC Raiders sur Twitch. Les streamers, qui jouent énormément, atteignent des niveaux de MMR élevés où ils sont statistiquement plus susceptibles de croiser des tricheurs que le joueur lambda. Pour l'utilisateur moyen qui explore Speranza à la recherche de loot ou pour faire ses quêtes, la rencontre avec un utilisateur malveillant reste, pour l'instant, anecdotique. De notre côté, nous n'en n'avons pas croiser pléthore malgré d'importantes sessions de jeu.

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Il reste toutefois très appréciable de voir Embark se pencher sérieusement sur le problème, pour éviter que la triche ne se répande, et assurer à sa communauté une expérience saine. 

ARC Raiders est toujours disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides comme les ressources pour l'Expédition ou encore où trouver des serpentins de refroidissement. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (5)

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Tuco (invité) Le 15/01/2026 à 11:49

J'ai plus ou moins 400h de jeux exclusivement en pvp, j'ai dû voir une 15aine de cheater dans les plafonds ou les murs, je me suis jamais fait traquer ou tirer dessus par un gars de l'autre côté de la map.. un peu mytho le gars

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[email protected] (invité) Le 10/01/2026 à 02:40

Bonjour je vois très bien ce qu'il ce passe j'en hey parlé l'autre jour une alternative ce rais de rigueur séparer le pvp et pve comme dans quelques jeux des mach semi-pvp ou comme dans Destiny il font des mach pvp 6v6 où 3v3 où encore dû 12v12 ça éviterait toute les gens pas content sois pour les tricheurs où pour les tricheurs pvp Est pour les explorateurs et PVE de faire leur quête tranquille où d'arme aussi non comme vous l'avez dit vous voulez pas encoragé les tueur de perso solo de ce faire défoncer tout le temp,et en plus moi j'ai même vue de tueurs traqueurs glitché a travaillé les murs et des tois des building ça vien brise le jeu , où comme un autre alternative quand les joueurs tombe en PVP il change de saveur et tombe sur la même map mes en PVP et le mode PVE vas étre sauver entoutca moi je sais que je vais arrêter de jouer car sais pas jouable 1 des tricheurs 2 des tricheurs glitcheur 3 des tricheurs glitcheur trakeur , donc sais trop il y a tellement de robots qui nous cour après pas besoin dû PVP où faite une zone pour leur PVP la je reviendrai jouer à nouveau merci

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Groute (invité) Le 09/01/2026 à 22:11

En plus de 120h de jeu je ne crois pas en avoir croisé des masses perso, je trouve justement que c'est plutôt bien protégé (je suis sur pc)

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Demon (invité) Le 09/01/2026 à 18:37

Oui ça reste à voir ça tricher déja dans la première semaine du lancement du jeux, me faire déglinguer par un mec qui joue wall hack qui te met une balle tête de l'autre côté de la map a l'enclume, a force ça dégoûte et le gars te traque sans que tu puisse avoir d'échappatoire la dernière game une team entière m'a poursuivit presque jusqu'à la fin du timing de qque je trouver un endroit ils me retrouver comme si j'avais un panneaux lumineux au dessus de moi genre il est la ? Ça m'a tellement dégoûté que j'ai plus relancé le jeux depuis 2 semaines, les signalement Embark ne répond pas et une fois sur dix ils te restituent ton stuff

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RusseWillis (invité) Le 09/01/2026 à 15:13

Pour ne pas avoir de cheat ils ont qu'a link le numéro de téléphone des gens.