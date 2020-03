Rust : Une nouvelle mise à jour axée sur la vidéosurveillance

La nouvelle mise à jour de Rust vient d'arriver, et propose aux joueurs de consolider votre base grâce à des caméras de surveillance.

Si vous pensiez être en sécurité dans votre base, la nouvelle mise à jour du mois de mars de Rust pourrait bien vous faire penser le contraire. Disponible depuis ce jeudi 5 mars,tout autour de votre base afin de garder un œil sur les menaces qui peuvent traîner aux alentours.Ces caméras peuvent être installées à l'intérieur comme à l'extérieur de votre base, et vous pouvez également afficher leurs flux sur vos ordinateurs. Vous devez savoir également que pour chaque caméra que vous installerez vous devrez attribuer un identifiant unique à chacune d'elles. Un conseil, gardez ces identifiants secrets !La mise à jour de mars apporte égalementpour un accompagnement musical. Celles-ci s'activeront lorsque des joueurs hostiles seront proches de leur emplacement. De plus, les administrateurs de serveurs ont maintenant la possibilité de modifier le niveau de l'océan, d'inonder ou d'assécher la carte. Nous nous attendons bien évidemment à retrouver plusieurs cartes totalement inondées ou asséchées !Si vous souhaitez avoir de plus amples informations à propos de la, vous pouvez retrouver le patch note directement sur le site officiel. Les nombreuses corrections de bugs et autres ajustements y sont, bien évidemment, détaillés.Pour rappel, Rust est disponible sur PC, via Steam, depuis décembre 2013, et le sera courant 2020 sur Xbox One et PS4.