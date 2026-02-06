Rust reçoit enfin sa mise à jour la plus attendue et elle va faire des vagues

Matelots, tous à vos postes ! Après de très longs mois d'attente et de teasers, la Naval Update de Rust est enfin disponible avec une quantité colossale de nouveaux contenus à découvrir sur terre, mais surtout en mer.
Le 4 février 2026, Facepunch Studios partageait sur les réseaux sociaux la feuille de route de Rust
avec toutes les nouveautés à venir. Si plusieurs ajouts sont attendus comme le système anti-triche
, tous les regards étaient rivés sur la Naval Update, déjà annoncée depuis de longs mois.
Dans la feuille de route en question, il était mentionné que la Naval Update serait lancée au cours du premier trimestre 2026. Mais les explorateurs des mers n'auront pas eu à patienter très longtemps pour répondre à l'appel du large. La mise à jour navale est en ligne depuis le 5 février
avec une pléthore de bateaux à tester et une nouvelle zone à explorer.
Partez à la conquête des flots en explorant la nouvelle zone aquatique de Rust
Comme son nom l'indique, la Naval Update de Rust va permettre aux joueurs de prendre les commandes de bateaux. Cependant, vous pourrez imaginer le navire de vos rêves grâce à des blocs de construction spécifiques et au chantier naval
. Qu'il soit galion de pirate ou embarcation plus modeste, à voiles ou à moteur, vous avez le pouvoir. Mais attention car l'emplacement des éléments clés aura un impact sur sa vitesse et sur sa maniabilité.
Du gouvernail à la planche en passant par les canons, tout est permis pour créer un bateau robuste et prêt à résister aux assauts ennemis. Une fois votre bateau créé, levez l'ancre et prenez le large avec une grande mission : explorer la toute nouvelle zone de Deep Sea
.
Les îles tropicales et les villes flottantes n'attendent plus que vous
L'accès au grand large s'ouvre et se ferme par intermittence, comme un événement mondial.
Dès qu'il est accessible, il ne faut donc pas trainer pour découvrir ce qu'il abrite. Mais les eaux ne sont pas sûres, et les aventuriers pourront tomber sur des vaisseaux fantômes, des navires contrôlés par des scientifiques mais aussi des terres riches en surprises.
Dans la zone de Deep Sea, vous pourrez accoster sur des îles tropicales générées de manière semi-procédurale et sur des villes flottantes
semblant sorties du film Waterworld. Profitez de ces escales pour vous détendre au Casino, pour faire le plein d'armes, d'équipements, de nourriture et de fournitures médicales.
Des améliorations en pagaille et de nouveaux éléments cosmétiques pour les artistes
La Naval Update de Rust apporte également son lot d'améliorations, de correctifs et d'optimisations
pour faciliter la création et rendre le gameplay plus immersif. Vous pouvez retrouver l'ensemble des correctifs sur la page Steam du jeu.
Enfin, l'art est à l'honneur dans Rust avec l'ajout du pistolet de paintball et de tenues associées, de tableaux personnalisables pour décorer votre base, de toiles, du chevalet et bien plus encore.
Vous pouvez dès à présent découvrir toutes ces nouveautés sur les versions PC, PS4 et Xbox One de Rust.
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