Rust vous offre plus d'options pour personnaliser vos navires avec sa nouvelle mise à jour

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 mars 2026 à 14h44
Un mois seulement après le lancement tant attendue de la Naval update, Rust ajoute de nouveaux éléments pour transformer vos bateaux et utiliser des installations électriques ou industrielles à bord.
Rust vous offre plus d'options pour personnaliser vos navires avec sa nouvelle mise à jour
Capitaines et moussaillons, il y a du nouveau dans le monde de Rust. Depuis l'arrivée de la Naval update, les joueurs peuvent prendre la mer avec des navires créés de toutes pièces.

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Pendant que ces derniers ont découvert ce vaste territoire à explorer, les développeurs de Facepunch Studios ont travaillé sur « une tonne de petites corrections et améliorations des bateaux des joueurs et de la construction de bateaux ». Le 5 mars 2026, toutes ces améliorations ont été ajoutées au jeu via la Shipshape update. 

La construction et la réparation de navires facilitées dans Rust avec la Shipshape update

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Le premier ajout notable de cette mise à jour est le fait que les blocs de construction de bateaux peuvent désormais être tournés et démolis à tout moment en mode Édition, sans minuterie de cinq minutes. En effet, de nombreux joueurs avaient rapporté ce défaut en testant le mode édition, ainsi que quelques autres bugs techniques qui pouvaient détruire les voiles en cas de mauvais placement. Ces derniers sont désormais corrigés et facilitent la construction de navires.

Désormais, les joueurs peuvent aussi ajouter à leur bateau « presque tous » les éléments électriques, industriels et aquatiques. Cependant, à cause d'un problème d'équilibrage qui n'a pas encore été corrigé, les tourelles automatiques, les moulins à vent ou les caméras de vidéosurveillance ne peuvent pas être utilisés. Notons également que des stations de construction de bateaux statiques ont été ajoutées sur chaque île de la Deep Sea.

D'autres améliorations apportées pour rendre les combats en mer plus captivants

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Au-delà de l'aspect construction, d'autres éléments liés à l'exploration et aux combats navals ont été corrigés grâce à la nouvelle mise à jour de Rust. Si votre navire est frappé par un tir de canon adverse, il subira désormais une pénalité réduisant sa vitesse pouvant atteindre jusqu'à 30 % de sa vitesse maximale. Les développeurs vont toutefois surveiller ce point de près. 
Nous garderons un œil sur la façon dont cela se déroulera, mais nous espérons que cela conduira également à des combats entre navires plus intéressants, ainsi qu'à davantage d'actions d'abordage.
Si certains redoutent les destructions quand ils quittent le jeu, il est précisé que le délai de désintégration des bateaux passe maintenant à 24 heures, mais la durée de désintégration est passée à 12 heures au lieu de 18 heures au lancement de la Naval update. Enfin, d'autres correctifs ont été apportés, comme une portée des navires poussée à 620 m et le nerf des scientifiques navals. 

Vous pouvez l'ensemble du patch note de la Shipshape update de Rust sur la page Steam du jeu.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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