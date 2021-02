Rust propose des serveurs pour les joueurs occasionnels

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Bonne nouvelle pour les joueurs de Rust qui ne souhaitent pas passer des heures à looter du stuff et le voir disparaître en quelques minutes suite à une erreur ou une attaque extérieure. Celles et ceux d'entre vous préférant opter pour une approche plus tranquille de Rust, bien qu'il soit un jeu de survie,Le principe est simple. Lorsque vous mourrez, vous aurez la possibilité de récupérer la moitié de votre stuff à l'endroit du drame, ou dans un terminal (que nous trouvons à Bandit Town et the Outpost), dans les deux heures qui suivent. Ces deux lieux peuvent également être définis comme point de spawn pour les joueurs, où les hostilités ne sont pas tolérées.Enfin, les derniers points à savoir sur ces nouveaux serveurs sont que nous ne pouvons que consulter l'inventaire d'un joueur blessé et que la taille maximale d'un groupe est revue à la baisse, en étant limitée à quatre joueurs. Actuellement,, mais si la demande augmente, il se peut que les développeurs en ajoutent un peu plus dans les semaines à venir. Il s'agit d'une façon idéale pour débuter l'aventure Rust, qui voit d'ailleurs son nombre d'utilisateurs simultanés augmenter, encore.Pour rappel, cette mise à jour de février ajoute également le marketplace, donnant la possibilité aux joueurs d'acheter des ressources et d'être livrés... en drones Rust reste disponible sur PC et devrait faire son arrivée sur consoles en 2021