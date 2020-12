Rust : La version console reportée à 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a un an, nous apprenions que Rust, le jeu de survie développé par Facepunch Studios, allait faire son arrivée sur PS4 et Xbox One en 2020. Malheureusement, il semblerait que la crise sanitaire ait contrarié les plans du studio,. Toutefois,, assure Double Eleven dans une publication , qui s'occupe de cette version.Le studio explique également qu'aucune information n'a été partagée ces derniers mois parce que le portage d'un titre PC sur consoles est « un long voyage de découverte, et nous pensons qu'il doit aussi avoir un sens et comme nous avons travaillé en coulisses, nous ne nous sommes pas encore sentis prêts à partager quoi que ce soit avec vous ». Cependant, les développeurs promettent de nous en dire un peu plus assez rapidement.Vous l'aurez compris, il va encore falloir patienter quelque temps avant de découvrir le titre de survie sur consoles, qui pourrait arriver sur next-gen. Mais la communauté sera ravie de savoir que la qualité semble primer.En attendant, nous vous rappelons que. Vous pouvez également (re)visionner le trailer d'annonce sur PS4 et Xbox One.