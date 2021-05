Rust : L'environnement sous-marin devrait prochainement être amélioré

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Actuellement, les joueurs dene peuvent pas vraiment explorer les profondeurs des étendues d'eau, tout du moins pas comme certains l'espèrent. Cela pourrait toutefois changer, selon Shadowfrax, créateur de contenu sur le jeu de survie, qui a fait le point sur la progression de Facepunch Studios et de ce qui est susceptible d'arriver,Les joueurs devraient donc très vite accueillir des sous-marins, deux versions seraient disponibles, pour un ou deux joueurs. Ces engins permettraient donc d'explorer l'environnement avec une visibilité accrue, pour, peut-être, découvrir de nouvelles choses qui arriveront en même temps que cette mise à jour. Shadowfrax ne s'est pas étalé sur les sujets, d'autant plus que des changements et modifications peuvent encore être appliqués d'ici à la sortie.En outre, et en plus des diverses améliorations qui arrivent bientôt,, bien que là aussi les détails sont minces. Le nombre de bruits en jeu devrait augmenter, mais Shadowfrax suggère que cela pourrait être plus important, comme une amélioration du système de communication ou téléphonique.Pour rappel, les joueurs deont accueilli au début du mois de mai une mise à jour graphique, la plus grosse depuis sa sortie en 2013 . Les versions PS4 et Xbox One sont également sur le point de sortie, puisqu'elles débarqueront le 21 mai