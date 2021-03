Rust partage sa date de sortie sur PS4 et Xbox One

Date de sortie de Rust sur PS4 et Xbox One

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Les futurs joueurs de Rust sur consoles avaient dû prendre leur mal en patience, puisque cette version était initialement prévue pour cette année 2020, mais les développeurs étaient restés silencieux durant toute l'année. Certains s'étant même demandé si le portage était toujours prévu.Après avoir refait parler d'elle en décembre, la version PS4 et Xbox One du jeu de survie s'était lancée en bêta, afin de corriger les potentiels problèmes en vue de sa sortie imminente. Nous savons désormais quand elle sera disponible.C'est ce vendredi 26 mars que Double Eleven, en charge du développement et de l'édition de la version consoles de Rust, a annoncé ce vendredi sa date de sortie. Le studio nous donne ainsi rendez-vous dès lede cette année pour découvrir le monde de Rust et ses possibilités, qui font le bonheur des joueurs PC depuis presque huit ans maintenant.Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce a été publiée, laquelle met particulièrement en avant les combats et les échanges de tirs avec les ennemis. Mais Rust propose une expérience qui va au-delà de cela, avec le crafting, l'exploration et la création de bases, entre autres.Double Eleven précise par la même occasion que les précommandes sont ouvertes, que ce soit sur PS4 ou Xbox One. Deux éditions spéciales sont proposées à la vente, en plus de la standard, donnant la possibilité de participer à la bêta et trois jours d'accès anticipé, et quelques bonus, bien évidemment. Vous pouvez avoir de plus amples informations sur le site officiel Rendez-vous donc le 21 mai 2021 pour découvrir