Rust et Garry's Mod ont rapporté plus de 250 millions de dollars a Facepunch

Le studio de développement Facepunch n'est pas le plus actif du marché, mais ses deux plus grosses productions, à savoir Rust et Garry's Mod, ont tout de même rapporté plus de 250 millions de dollars.

