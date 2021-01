Rust de retour au sommet sur Steam, battant son record de joueurs simultanés

We have just joined the 1 million viewers club on @Twitch ! POGGERS in chat! pic.twitter.com/gJRUS4PjxU — Rust (@playrust) January 3, 2021

Rust est disponible depuis 2013 en accès anticipé sur Steam et n'est sorti qu'en version finale au début de l'année 2018. Pourtant, les joueurs n'ont jamais été aussi nombreux. Si l'année 2020 a logiquement vu le nombre de joueurs quotidiens augmenter, comme bon nombre de jeux, grâce au confinement,. Souvent parmi les jeux les plus joués sur Steam, avec un pic d'utilisateurs simultanés oscillant entre 50 000 et 70 000 depuis 2016, ces derniers ont drastiquement augmenté en 2019 et 2020., et si les mois suivants ces derniers n'étaient plus au rendez-vous,, qui pourrait encore être battu dans les jours et semaines à venir. Ce n'est donc pas étonnant de retrouver le jeu de survie parmi les meilleures ventes Steam de ces derniers jours, dépassé seulement par Sea of Thieves Ce regain d'intérêt arrive juste après que Rust ait dépassé le million de viewers sur Twitch. Performance dont s'était félicité le studio sur les réseaux sociaux.Pour rappel, Rust arrivera durant l'année 2021 sur consoles , même si le portage était initialement prévu pour 2020. De quoi permettre à encore plus de joueurs de découvrir le jeu de survie.