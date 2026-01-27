Un State of Play pourrait avoir lieu dans quelques semaines

Il semblerait qu'un State of Play aura lieu au cours du mois de février 2026, selon cette rumeur.
Alors que l'année 2026 ne fait que commencer, différents constructeurs ont déjà tenu leur événement, notamment Microsoft/Xbox et Nintendo. Il se pourrait bien que Sony/PlayStation en fasse de même, étant donné qu'une rumeur laisse entendre qu'un State of Play est prévu pour février 2026
.
Un nouveau State of Play en février 2026 ?
Il y a très peu de temps, l'insider NateTheHate, qui a vu juste à plusieurs reprises par le passé, a répondu à un internaute sur Twitter/X à propos d'un potentiel et futur State of Play. NateTheHate a alors indiqué qu'un State of Play serait bien prévu pour le mois de février 2026
:
Hello, y aura-t-il un State of Play en février ?
Il y en aura [un], oui.
De ce fait, selon NateTheHate, Sony/PlayStation préparerait un nouveau State of Play
, qui pourrait avoir lieu dans seulement quelques semaines. S'il ne s'agit, pour le moment, que d'une rumeur, celle-ci semble tout à fait possible.
Un rumeur qui semble plausible
En effet, comme dit précédemment, Microsoft/Xbox a déjà tenu un Developer Direct au cours du mois de janvier 2026, qui a mis en lumière différents titres (Fable, Forza Horizon 6, etc.). En outre, Nintendo a prévu un Nintendo Direct centré sur le prochain jeu Tomodachi Life à la fin de cette semaine. De ce fait, il y a de grandes chances que Sony/PlayStation ait décidé de faire de même, afin de présenter ses jeux à venir.
Or, comme vous l'aurez compris, il est préférable de prendre ces informations avec des pincettes, à l'heure actuelle. Nous vous tiendrons informés si un tel événement doit bien avoir lieu.
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