Roblox prêt à céder aux exigences de Moscou pour récupérer plusieurs millions de joueurs

Bannie pour non-respect de la législation locale, la plateforme Roblox a entamé des négociations avec les autorités russes. Prête à revoir sa modération pour satisfaire le Kremlin, l'entreprise espère restaurer l'accès à ses 18 millions d'utilisateurs, malgré les critiques sur la liberté d'expression.
C'est un revirement stratégique majeur qui se dessine pour l'une des plateformes de jeu les plus populaires au monde. Quelques semaines seulement après avoir été bloqué sur le territoire russe
, Roblox semble prêt à faire des concessions significatives pour retrouver sa place sur ce marché colossal
. Selon le Roskomnadzor, le régulateur russe des médias, l'entreprise américaine a manifesté sa volonté d'aligner ses opérations sur la législation locale
, une démarche qui tranche avec la position de nombreux géants de la tech occidentale depuis le début du conflit en Ukraine.
Un dialogue renoué avec Moscou
Le blocage, survenu plus tôt ce mois-ci, avait été justifié par les autorités russes par la présence présumée de « matériels extrémistes
» et de « propagande LGBT
» au sein du jeu. Le régulateur accusait également la plateforme de disposer d'un système de modération défaillant
, susceptible de « nuire au développement spirituel et moral des enfants
». Face à ces accusations graves, Roblox a choisi la voie de la diplomatie plutôt que celle de la confrontation
.
D'après les déclarations officielles du Roskomnadzor
, la firme a reconnu des lacunes dans la surveillance des discussions entre utilisateurs et dans la gestion des contenus générés par les joueurs. Roblox a exprimé sa « disposition
» à prendre des mesures concrètes pour supprimer ce que l'agence qualifie d'informations « destructrices et dangereuses
». Cette main tendue a été accueillie favorablement par Moscou, qui a déclaré que si cette volonté de changement s'avérait sincère, une coopération serait possible, comme c'est le cas avec d'autres services respectant la loi russe.
La pression des utilisateurs et le précédent turc
Cette décision intervient alors que la grogne monte chez les utilisateurs. Avec environ 18 millions de joueurs mensuels en Russie, principalement des enfants et des adolescents, le bannissement a provoqué une onde de choc. Des campagnes sur les réseaux sociaux et des pétitions vidéo ont fleuri pour exiger le retour de la plateforme. Fait rare, de petites manifestations ont même été signalées en Sibérie, à Tomsk, le 14 décembre dernier, où des jeunes ont brandi des pancartes dénonçant un « rideau de fer numérique
».
Pour Roblox, ce type de conformité n'est pas totalement inédit. L'année dernière, l'entreprise avait déjà dû naviguer en eaux troubles en Turquie, où elle avait été bloquée pour des motifs similaires liés à la protection de l'enfance
. À l'époque, la société avait déclaré :
Nous respectons les lois et réglementations des pays où nous opérons et partageons l'engagement des législateurs locaux envers les enfants.
Une exception dans la Tech américaine
La posture de Roblox détonne dans le paysage technologique actue
l. Alors que Moscou intensifie son contrôle sur l'internet et restreint l'accès à des services comme WhatsApp, Snapchat ou FaceTime, la plupart des entreprises américaines ont soit quitté le pays, soit vu leurs opérations drastiquement limitées.
En acceptant de réviser ses pratiques de modération et de limiter temporairement certaines fonctionnalités de communication pour satisfaire les exigences russes, Roblox fait le pari risqué de la conformité pour ne pas perdre l'un de ses plus gros bassins d'audience
, quitte à s'attirer les foudres des défenseurs d'un internet libre.
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