Accusé de « propagande LGBT », Roblox est désormais censuré en Russie

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 04 décembre 2025 à 11h32
La Russie vient d'interdire l'accès à la plateforme Roblox sur son territoire. Le régulateur des médias, Roskomnadzor, justifie cette censure par la protection des mineurs contre des contenus jugés inappropriés et ce qu'il qualifie de « propagande LGBT ». Une décision qui prive des millions de joueurs de leur passe-temps favori.
Accusé de « propagande LGBT », Roblox est désormais censuré en Russie

C'est un véritable coup de tonnerre pour la communauté vidéoludique de l'Est. Les joueurs russes se retrouvent aujourd'hui privés de Roblox, la plateforme de création et de jeu immensément populaire auprès des plus jeunes. Selon plusieurs rapports émanant du pays, l'accès aux serveurs a été totalement coupé par les autorités, marquant une nouvelle étape dans le contrôle d'Internet par le Kremlin. Cette décision ne vient pas de nulle part, mais elle frappe fort par son ampleur, touchant des millions d'utilisateurs quotidiens qui utilisaient cet espace non seulement pour jouer, mais aussi pour socialiser.

roblox-child-dress-to-impress

Une censure justifiée par la « protection » des enfants

D'après les informations relayées par Reuters, c'est le Roskomnadzor, l'organe fédéral de surveillance des communications, qui est à la manœuvre. Dans un communiqué diffusé via les agences de presse russes, l'organisme affirme que Roblox regorge de contenus jugés dangereux pour la jeunesse. Le régulateur estime que la plateforme a un impact négatif sur le « développement spirituel et moral des enfants ». Les accusations portées sont particulièrement lourdes et visent directement la modération du jeu. Le communiqué officiel détaille les raisons de ce blocage soudain :

Les enfants dans le jeu sont soumis à du harcèlement sexuel, des photos intimes leur sont soutirées par la ruse, et ils sont contraints de commettre des actes dépravés et violents.

Outre ces questions de sécurité, le Roskomnadzor pointe également du doigt ce qu'il appelle la « propagande LGBT ». En Russie, la législation s'est considérablement durcie ces dernières années concernant les droits des personnes LGBTQ+, souvent qualifiés d'extrémistes par le pouvoir en place. La présence de communautés inclusives ou de contenus arc-en-ciel sur Roblox suffit désormais à justifier une interdiction totale sur le territoire.

lgbtroblox

Un contexte de contrôle médiatique et de critiques internationales

Le rôle du Roskomnadzor est central dans la stratégie de l'information en Russie. Ce n'est pas la première fois que cet organe sévit contre des géants du numérique. Par le passé, des plateformes comme Twitter (désormais X), les services de Meta (Facebook, Instagram), Google, TikTok et même le site d'échecs Chess.com ont subi les foudres de la censure, souvent pour avoir hébergé des contenus critiques envers l'invasion de l'Ukraine ou contraires à la ligne politique du Kremlin.

À lire également

Pourquoi la Russie déclare officiellement la guerre aux créateurs de S.T.A.L.K.E.R. ?

Pourquoi la Russie déclare officiellement la guerre aux créateurs de S.T.A.L.K.E.R. ?

Cependant, il est intéressant de noter que Roblox ne fait pas l'unanimité, même en Occident, bien que pour des raisons différentes. Si la Russie invoque la « propagande », les États-Unis s'inquiètent aussi de la sécurité des mineurs. Récemment, le procureur général de Floride a qualifié le jeu de « terrain fertile pour les prédateurs ». L'État de Louisiane a également déposé une plainte, accusant la plateforme de laisser prospérer des individus malveillants.

À lire également

L'étrange vision du PDG de Roblox sur la sécurité des mineurs interpelle

L'étrange vision du PDG de Roblox sur la sécurité des mineurs interpelle

Roblox avait réagi fermement à ces accusations américaines en octobre dernier :

Les affirmations concernant Roblox sont fausses, et la suggestion selon laquelle le partage d'images illicites se produit sur Roblox démontre un manque de compréhension des fonctionnalités de notre plateforme.

Malgré ces défenses, la plateforme reste sous haute surveillance mondiale. Entre les exigences de sécurité occidentales et la censure idéologique russe, l'étau se resserre autour de ce géant du divertissement numérique.

Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

L'un des jeux Roblox les plus populaires adapté en film par le réalisateur de Toy Story 4 et Sam Raimi
Roblox 18 septembre 2026

L'un des jeux Roblox les plus populaires adapté en film par le réalisateur de Toy Story 4 et Sam Raimi

Le phénomène Roblox franchit un nouveau cap. Le célèbre jeu de survie horrifique 99 nuits dans la forêt (ou 99 Nights in the Forest en version originale) va être adapté au cinéma par 20th Century Studios. Avec Sam Raimi à la production et Josh Cooley au scénario, Hollywood s'empare des immenses succès de la plateforme.
Le secret derrière les collaborations improbables qui envahissent Roblox
Roblox 18 septembre 2026

Le secret derrière les collaborations improbables qui envahissent Roblox

Nike, Sonic ou Bob l'éponge, les marques envahissent l'univers de Roblox. Lors de la Roblox Developers Conference, un expert a dévoilé les coulisses de ces partenariats massifs. Une stratégie redoutable qui vise désormais un public inattendu, les adultes dotés d'un véritable pouvoir d'achat.
Roblox fait de grandes annonces, avec un mode hors ligne et des jeux sur navigateurs
Roblox 12 septembre 2026

Roblox fait de grandes annonces, avec un mode hors ligne et des jeux sur navigateurs

Pour ses 20 ans, Roblox annonce une révolution majeure. Fini le confinement à une seule application : la plateforme va proposer des jeux autonomes, un accès direct sur navigateur et même un mode hors-ligne, tout en repensant la rémunération de ses créateurs.

commentaire (0)