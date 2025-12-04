Accusé de « propagande LGBT », Roblox est désormais censuré en Russie

La Russie vient d'interdire l'accès à la plateforme Roblox sur son territoire. Le régulateur des médias, Roskomnadzor, justifie cette censure par la protection des mineurs contre des contenus jugés inappropriés et ce qu'il qualifie de « propagande LGBT ». Une décision qui prive des millions de joueurs de leur passe-temps favori.

C'est un véritable coup de tonnerre pour la communauté vidéoludique de l'Est. Les joueurs russes se retrouvent aujourd'hui privés de Roblox, la plateforme de création et de jeu immensément populaire auprès des plus jeunes. Selon plusieurs rapports émanant du pays, l'accès aux serveurs a été totalement coupé par les autorités, marquant une nouvelle étape dans le contrôle d'Internet par le Kremlin. Cette décision ne vient pas de nulle part, mais elle frappe fort par son ampleur, touchant des millions d'utilisateurs quotidiens qui utilisaient cet espace non seulement pour jouer, mais aussi pour socialiser.





Une censure justifiée par la « protection » des enfants

D'après les informations relayées par Reuters, c'est le Roskomnadzor, l'organe fédéral de surveillance des communications, qui est à la manœuvre. Dans un communiqué diffusé via les agences de presse russes, l'organisme affirme que Roblox regorge de contenus jugés dangereux pour la jeunesse. Le régulateur estime que la plateforme a un impact négatif sur le « développement spirituel et moral des enfants ». Les accusations portées sont particulièrement lourdes et visent directement la modération du jeu. Le communiqué officiel détaille les raisons de ce blocage soudain :

Les enfants dans le jeu sont soumis à du harcèlement sexuel, des photos intimes leur sont soutirées par la ruse, et ils sont contraints de commettre des actes dépravés et violents.

Outre ces questions de sécurité, le Roskomnadzor pointe également du doigt ce qu'il appelle la « propagande LGBT ». En Russie, la législation s'est considérablement durcie ces dernières années concernant les droits des personnes LGBTQ+, souvent qualifiés d'extrémistes par le pouvoir en place. La présence de communautés inclusives ou de contenus arc-en-ciel sur Roblox suffit désormais à justifier une interdiction totale sur le territoire.





Un contexte de contrôle médiatique et de critiques internationales

Le rôle du Roskomnadzor est central dans la stratégie de l'information en Russie. Ce n'est pas la première fois que cet organe sévit contre des géants du numérique. Par le passé, des plateformes comme Twitter (désormais X), les services de Meta (Facebook, Instagram), Google, TikTok et même le site d'échecs Chess.com ont subi les foudres de la censure, souvent pour avoir hébergé des contenus critiques envers l'invasion de l'Ukraine ou contraires à la ligne politique du Kremlin.



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Les affirmations concernant Roblox sont fausses, et la suggestion selon laquelle le partage d'images illicites se produit sur Roblox démontre un manque de compréhension des fonctionnalités de notre plateforme.

Cependant, il est intéressant de noter que Roblox ne fait pas l'unanimité, même en Occident, bien que pour des raisons différentes. Si la Russie invoque la « propagande », les États-Unis s'inquiètent aussi de la sécurité des mineurs. Récemment, le procureur général de Floride a qualifié le jeu de « terrain fertile pour les prédateurs » . L'État de Louisiane a également déposé une plainte, accusant la plateforme de laisser prospérer des individus malveillants.Roblox avait réagi fermement à ces accusations américaines en octobre dernier :

Malgré ces défenses, la plateforme reste sous haute surveillance mondiale. Entre les exigences de sécurité occidentales et la censure idéologique russe, l'étau se resserre autour de ce géant du divertissement numérique.