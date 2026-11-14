Dans les coulisses de Roblox : le créateur Chichine nous dévoile les clés de son succès

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 novembre 2026 à 11h00
Sur Roblox, le temps s'accélère. Entre la pression des mises à jour constantes pour maintenir l'engagement et la prolifération rapide de clones inspirés des succès de Steam, Aurélien Reynard (Chichine) nous plonge dans les coulisses impitoyables du développement sur la plateforme.
Ajouter aux sources préférées
Dans les coulisses de Roblox : le créateur Chichine nous dévoile les clés de son succès

Si l'accessibilité de Roblox permet à n'importe quel passionné de lancer son premier projet, la véritable épreuve commence une fois le jeu en ligne. Dans un écosystème aussi ultra-dynamique, impossible de se reposer sur ses lauriers ou de laisser un titre sans suivi pendant des mois, au risque de voir la communauté s'évaporer en un instant. C'est ce que nous explique Aurélien Reynard, plus connu sous le pseudonyme de Chichine par sa communauté, à l'occasion d'un entretien lors de la Paris Games Week.

Devoir se réinventer chaque semaine

roblox-interview-chichine », nous confie Chichine

L'un des plus grands écueils pour un développeur réside dans la volatilité permanente du marché. Les joueurs consomment le contenu à une vitesse fulgurante, ce qui impose une cadence infernale. Pour un projet d'envergure comme +1 Speed Keyboard Escape, cela s'est traduit par une exigence de créativité quotidienne :

Le plus grand défi de game design est quelque chose auquel je fais face à chaque fois que je crée un jeu sur Roblox. Le marché Roblox évolue très rapidement et il faut s'adapter très vite. Je dirais que le plus grand défi a été avec +1 Speed Keyboard Escape où il fallait trouver quelque chose de nouveau chaque semaine pour continuer à faire vivre le jeu ! Heureusement, ce travail acharné a porté ses fruits.

Cependant, alimenter une communauté ne signifie pas céder à la surenchère de contenu aveugle. Pour Chichine, le secret réside dans l'équilibre : « Mettre à jour un jeu ne consiste pas simplement à ajouter autant de contenu que possible. Il faut comprendre pourquoi les joueurs apprécient l'expérience en premier lieu et s'assurer que chaque mise à jour renforce cela plutôt que de compliquer inutilement le jeu. »

À lire également

Roblox : « On peut partir d'une idée simple et créer des expériences ambitieuses », nous confie Chichine
Roblox13 novembre 2026

Roblox : « On peut partir d'une idée simple et créer des expériences ambitieuses », nous confie Chichine

Lors de la Paris Games Week 2026, nous avons eu l'occasion d'échanger avec Aurélien Reynard (plus connu sous le pseudonyme de Chichine). De ses débuts en tant que jeune j…

Tendances, clones et identité : comment se démarquer ?

roblox-concurrence-copies
L'écran d'accueil de Roblox est très concurrentiel, avec des dizaines de jeux, dont certains peuvent se ressembler

Un autre phénomène marquant de la plateforme est la rapidité avec laquelle les tendances de l'industrie, notamment les succès venus de Steam, sont adaptées, voire clonées en quelques jours à peine. Face à cette course aux tendances, la philosophie de travail se veut mesurée et axée sur la pérennité.

S'il est naturel de regarder ce qui fonctionne auprès du public, la copie pure et simple montre rapidement ses limites :

Roblox est un écosystème extrêmement rapide, il est donc naturel que les développeurs prêtent attention aux tendances et à ce qui résonne actuellement auprès des joueurs. Mais je pense qu'il y a une distinction importante entre s'inspirer d'une tendance et simplement copier le travail de quelqu'un d'autre. Les tendances peuvent vous aider à comprendre ce qui intéresse le public à un moment donné, mais finalement, il faut quand même apporter vos propres idées, votre gameplay ou votre identité à une expérience.

En fin de compte, l'ancienneté et l'expérience prouvent qu'« être rapide peut certainement être un avantage, mais créer quelque chose que les joueurs veulent vraiment continuer à jouer est bien plus important à long terme. » Notamment pour se faire un nom, et tenter de poursuivre son aventure sur Roblox, avec des projets de plus en plus ambitieux, comme c'est le cas pour Chichine.

La suite de notre interview sera à retrouver sur GAMEWAVE ces prochains jours.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Roblox : « On peut partir d'une idée simple et créer des expériences ambitieuses », nous confie Chichine
Roblox 13 novembre 2026

Roblox : « On peut partir d'une idée simple et créer des expériences ambitieuses », nous confie Chichine

Lors de la Paris Games Week 2026, nous avons eu l'occasion d'échanger avec Aurélien Reynard (plus connu sous le pseudonyme de Chichine). De ses débuts en tant que jeune joueur curieux jusqu'à son intégration chez SecretVerse Studio, il nous partage son parcours et explique pourquoi Roblox reste un formidable tremplin professionnel.
Roblox : Codes Survive your Ideas (Novembre 2026)
Roblox 13 novembre 2026

Roblox : Codes Survive your Ideas (Novembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Survive your Ideas (Survivre à vos idées) de Roblox vous permettant de récupérer des spins.
Roblox : Codes Anime Battlegrounds X (Novembre 2026)
Roblox 30 octobre 2026

Roblox : Codes Anime Battlegrounds X (Novembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Anime Battlegrounds X de Roblox afin de récupérer des gemmes ou des bonus gratuitement.
Roblox : Codes Gumball Factory Tycoon (Novembre 2026)
Roblox 30 octobre 2026

Roblox : Codes Gumball Factory Tycoon (Novembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Gumball Factory Tycoon de Roblox afin de récupérer facilement du cash et du boost.
Roblox : Codes Punch Wall Simulator (Novembre 2026)
Roblox 30 octobre 2026

Roblox : Codes Punch Wall Simulator (Novembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Punch Wall Simulator de Roblox vous permettant de récupérer diverses récompenses.
Roblox : Codes Muscle Legends (Novembre 2026)
Roblox 30 octobre 2026

Roblox : Codes Muscle Legends (Novembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Muscle Legends de Roblox, vous permettant de récupérer des Gems, de la Force ou de l'Agilité.

commentaire (0)