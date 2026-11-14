Dans les coulisses de Roblox : le créateur Chichine nous dévoile les clés de son succès

Sur Roblox, le temps s'accélère. Entre la pression des mises à jour constantes pour maintenir l'engagement et la prolifération rapide de clones inspirés des succès de Steam, Aurélien Reynard (Chichine) nous plonge dans les coulisses impitoyables du développement sur la plateforme.

Si l'accessibilité de Roblox permet à n'importe quel passionné de lancer son premier projet, la véritable épreuve commence une fois le jeu en ligne. Dans un écosystème aussi ultra-dynamique, impossible de se reposer sur ses lauriers ou de laisser un titre sans suivi pendant des mois, au risque de voir la communauté s'évaporer en un instant. C'est ce que nous explique Aurélien Reynard, plus connu sous le pseudonyme de Chichine par sa communauté, à l'occasion d'un entretien lors de la Paris Games Week.

Devoir se réinventer chaque semaine

L'un des plus grands écueils pour un développeur réside dans la volatilité permanente du marché. Les joueurs consomment le contenu à une vitesse fulgurante, ce qui impose une cadence infernale. Pour un projet d'envergure comme +1 Speed Keyboard Escape, cela s'est traduit par une exigence de créativité quotidienne :

Le plus grand défi de game design est quelque chose auquel je fais face à chaque fois que je crée un jeu sur Roblox. Le marché Roblox évolue très rapidement et il faut s'adapter très vite. Je dirais que le plus grand défi a été avec +1 Speed Keyboard Escape où il fallait trouver quelque chose de nouveau chaque semaine pour continuer à faire vivre le jeu ! Heureusement, ce travail acharné a porté ses fruits.

Cependant, alimenter une communauté ne signifie pas céder à la surenchère de contenu aveugle. Pour Chichine, le secret réside dans l'équilibre : « Mettre à jour un jeu ne consiste pas simplement à ajouter autant de contenu que possible. Il faut comprendre pourquoi les joueurs apprécient l'expérience en premier lieu et s'assurer que chaque mise à jour renforce cela plutôt que de compliquer inutilement le jeu. »

Tendances, clones et identité : comment se démarquer ?

L'écran d'accueil de Roblox est très concurrentiel, avec des dizaines de jeux, dont certains peuvent se ressembler

Un autre phénomène marquant de la plateforme est la rapidité avec laquelle les tendances de l'industrie, notamment les succès venus de Steam, sont adaptées, voire clonées en quelques jours à peine. Face à cette course aux tendances, la philosophie de travail se veut mesurée et axée sur la pérennité.

S'il est naturel de regarder ce qui fonctionne auprès du public, la copie pure et simple montre rapidement ses limites :

Roblox est un écosystème extrêmement rapide, il est donc naturel que les développeurs prêtent attention aux tendances et à ce qui résonne actuellement auprès des joueurs. Mais je pense qu'il y a une distinction importante entre s'inspirer d'une tendance et simplement copier le travail de quelqu'un d'autre. Les tendances peuvent vous aider à comprendre ce qui intéresse le public à un moment donné, mais finalement, il faut quand même apporter vos propres idées, votre gameplay ou votre identité à une expérience.

En fin de compte, l'ancienneté et l'expérience prouvent qu'« être rapide peut certainement être un avantage, mais créer quelque chose que les joueurs veulent vraiment continuer à jouer est bien plus important à long terme. » Notamment pour se faire un nom, et tenter de poursuivre son aventure sur Roblox, avec des projets de plus en plus ambitieux, comme c'est le cas pour Chichine.

La suite de notre interview sera à retrouver sur GAMEWAVE ces prochains jours.