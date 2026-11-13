Les Game Awards débarquent sur Roblox pour une soirée historique

Pour la première fois de son histoire, la célèbre cérémonie des Game Awards sera diffusée en direct sur Roblox. Le 10 décembre prochain, les joueurs majeurs pourront se rassembler virtuellement pour suivre les annonces, voter et récupérer des récompenses exclusives dans un espace dédié.

La cérémonie incontournable de fin d'année franchit une nouvelle étape, pour toucher encore plus de monde. Les Game Awards, grand-messe annuelle de l'industrie vidéoludique, s'associent à Roblox pour offrir une expérience de visionnage inédite. Le jeudi 10 décembre, dans la nuit en France, l'événement sera retransmis en direct au sein même de la plateforme de jeu, marquant ainsi la première fois qu'une remise de prix externe y est diffusée. Une initiative qui témoigne de la volonté de Geoff Keighley de repousser les limites de l'interactivité.

Une diffusion interactive réservée aux adultes

Si Roblox est souvent associé à un très jeune public, cette diffusion vise une audience bien précise. En effet, l'accès à l'espace virtuel nommé The Block sera exclusivement réservé aux utilisateurs âgés de 18 ans et plus (très probablement à cause de certaines annonces cataloguées PEGI 18). Depuis ce lieu interactif, les spectateurs pourront suivre la retransmission en direct depuis le Peacock Theater de Los Angeles.

Au-delà du simple visionnage des bandes-annonces et des remises de prix, cette intégration proposera de véritables interactions. Les organisateurs promettent que les joueurs présents dans The Block pourront voter en temps réel pour leurs titres favoris, échanger avec d'autres passionnés et obtenir des objets virtuels exclusifs pour leurs avatars. Les votes pour les différentes catégories officielles seront d'ailleurs ouverts en amont de la soirée, permettant à la communauté de s'impliquer pleinement.

Roblox poursuit sa transformation

Ce partenariat n'est pas le fruit du hasard. The Block a déjà fait ses preuves en accueillant les Roblox Innovation Awards ainsi que des concerts virtuels d'artistes de renommée mondiale tels que The Rolling Stones ou Billie Eilish. Mais surtout, cette collaboration illustre le changement démographique majeur qui s'opère sur la plateforme.

Les adultes représentent désormais la tranche d'âge connaissant la croissance la plus rapide sur l'application. Selon les chiffres récents, ils constituent près d'un tiers des utilisateurs actifs quotidiens mondiaux vérifiés, une statistique qui grimpe encore plus haut sur le marché américain. Diffuser un événement aussi prestigieux que les Game Awards est donc une stratégie logique pour fidéliser cette audience mature.

Une audience mondiale en constante augmentation

Pour les Game Awards, cette arrivée sur Roblox s'inscrit dans une logique de distribution globale toujours plus ambitieuse. L'édition précédente avait déjà établi des records vertigineux en rassemblant une audience estimée à 171 millions de spectateurs à travers le monde. En s'invitant directement dans l'un des espaces virtuels les plus fréquentés de la planète, la cérémonie s'assure de capter l'attention d'une nouvelle génération de joueurs tout en consolidant son statut d'événement immanquable.

Une nouvelle façon de se rassembler et de participer à la plus grande nuit du jeu vidéo.

Il reste désormais à voir comment cette expérience virtuelle sera accueillie par la communauté historique de l'événement, souvent exigeante quant au rythme et à la qualité des annonces. De plus amples détails sur le fonctionnement de cet espace interactif seront dévoilés à l'approche du grand soir. Et si vous ne souhaitez pas la suivre via Roblox, sachez que les Games Awards seront également visibles par le biais de Disney+.