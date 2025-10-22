Roblox encore interdit dans un pays à cause des inquiétudes croissantes autour de la sécurité des enfants

La célèbre plateforme de création de jeux Roblox a été interdite par les autorités d'un pays du Moyen-Orient, qui estiment que ses fonctionnalités de chat exposent les jeunes utilisateurs à des risques d'exploitation et de cyber-extorsion.
Roblox
, l'une des plateformes de jeux les plus populaires au monde, fait face à une nouvelle interdiction dans un nouveau pays. Les autorités iraquiennes ont pris cette décision en invoquant des préoccupations majeures concernant la sécurité des enfants
, notamment liées aux discussions en ligne et aux interactions entre utilisateurs.
Une interdiction motivée par la protection des mineurs
Selon les autorités du pays (via Reuters
), les fonctions de chat de Roblox exposeraient les enfants à des risques d'exploitation et de manipulation
. Des comportements jugés préoccupants auraient été observés, menant à des cas de cyber-extorsion et d'interactions inappropriées.
Les responsables gouvernementaux iraquiens expliquent que cette décision découle d'une étude approfondie et d'un suivi de terrain
ayant révélé plusieurs risques d'ordre sécuritaire, social et comportemental. L'objectif affiché est de préserver les jeunes utilisateurs de contenus jugés incompatibles avec les valeurs locales
.
Une tendance mondiale qui s'accentue
Roblox n'en est pas à sa première interdiction avec celle survenue en Iraq. D'autres pays, notamment dans cette zone géographique, ont déjà restreint ou bloqué la plateforme pour des raisons similaires
, citant la nécessité de protéger les mineurs contre les contenus dangereux ou inappropriés.
Récemment, l'autorité des télécommunications de Koweït a suspendu temporairement Roblox après plusieurs plaintes de parents. D'autres nations du Moyen-Orient et d'Asie ont également pris des mesures similaires, comme l'Iran, la Jordanie, la China, la Corée du Nord et même la Turquie, traduisant une préoccupation internationale grandissante autour de la modération du contenu en ligne destiné aux jeunes
.
Roblox renforce ses outils de sécurité
Face à ces critiques répétées, Roblox a tenté de renforcer sa modération.
L'entreprise a introduit de nouveaux outils de sécurité, notamment Trusted Connections pour les utilisateurs de 13 ans et plus, ainsi qu'un système d'intelligence artificielle baptisé Sentinel.
Ce dernier analyse chaque jour des milliards de messages afin de détecter les comportements liés au grooming et à l'exploitation d'enfants
. Selon Roblox, plus de 1 200 cas potentiels d'abus ont pu être signalés
cette année au National Centre for Missing and Exploited Children.
Malgré ces efforts, les régulateurs jugent ces dispositifs encore insuffisants pour garantir une protection totale
, surtout dans des régions où la sensibilité sociale et la surveillance parentale varient grandement.
Cette nouvelle interdiction illustre un enjeu plus large : comment concilier créativité, liberté et sécurité sur les plateformes fréquentées par les jeunes publics
? Roblox, qui revendique plus de 70 millions d'utilisateurs quotidiens, dont la majeure partie est mineure, continue d'incarner cette tension entre innovation et responsabilité.
Une bonne façon de rappeler qu'il faut toujours surveiller les plus jeunes sur Internet, même dans un jeu massivement peuplé d'enfants, car les menaces sont, hélas, encore trop nombreuses.
commentaire (1)
Il faut IMMÉDIATEMENT bannir Roblox sa pourri le cerveau des enfants !