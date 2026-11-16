Roblox : « L'IA ne remplace pas le travail, mais elle accélère le prototypage », nous confie Chichine

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 novembre 2026 à 14h13
En marge de la Paris Games Week, Aurélien Reynard (Chichine) nous a partagé sa vision de l'avenir de la création sur Roblox. Entre l'intégration d'outils d'intelligence artificielle générative pour façonner leurs projets et la stratégie de croissance de SecretVerse Studio, l'industrie a franchi un cap.
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Roblox : « L'IA ne remplace pas le travail, mais elle accélère le prototypage », nous confie Chichine

Le développement sur Roblox a bien changé. Fini l'époque du bricolage isolé, aujourd'hui, les créateurs s'appuient sur des technologies modernes pour industrialiser leurs idées. Pour Chichine et ses équipes, l'intelligence artificielle s'est imposée comme un formidable catalyseur, permettant de transformer une simple intuition en prototype jouable à une vitesse inédite, sans pour autant les remplacer.

L'intelligence artificielle permet d'abaisser les barrières techniques

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Alors que l'IA générative suscite de nombreux débats dans l'industrie du jeu vidéo, les créateurs sur Roblox l'adoptent pragmatiquement pour fluidifier leur flux de travail. Interrogé sur les technologies qui ont changé la donne, Chichine souligne son utilité concrète dans le processus de création :

L'IA est particulièrement intéressante car elle peut aider à abaisser certaines barrières techniques entre avoir une idée et la transformer en quelque chose de jouable. Nous l'avons vu très concrètement chez SecretVerse. Le prototype initial de +1 Speed Keyboard Escape a été créé avec l'aide de l'IA comme outil pour nettoyer le code par Erwan, le créateur original de SecretVerse, ce n'était que son deuxième jeu, donc il n'avait pas d'expérience en possession d'un jeu de cette envergure.

Pour autant, le créateur français tient à nuancer : « L'IA ne remplace pas le travail nécessaire pour créer et faire fonctionner un jeu réussi, mais elle peut rendre l'expérimentation et le prototypage beaucoup plus rapides et accessibles », précise-t-il.

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Entre prototypage rapide et acquisitions stratégiques

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L'avenir de la création sur Roblox ne se résume plus seulement à concevoir des jeux originaux de zéro. Avec la structuration de véritables sociétés comme SecretVerse Studio, les ambitions s'élargissent à l'ensemble de l'écosystème de la plateforme. Concernant ses chantiers actuels, Chichine nous confie jongler entre innovation interne et investissement externe :

En ce moment, je travaille principalement à développer SecretVerse avec l'équipe. Je joue aussi avec l'IA pour essayer de prototyper de nouveaux jeux afin de voir ce qui est amusant et ce qui ne l'est pas. Nous avons aussi commencé à acquérir d'autres jeux que nous pensons avoir un bon potentiel de succès sur Roblox.

Une approche hybride qui démontre la maturité croissante de Roblox, où les studios se comportent désormais de la même manière que les éditeurs traditionnels de l'industrie du jeu vidéo.

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L'intégralité de notre interview avec Aurélien Reynard sera disponible d'ici peu de temps sur GAMEWAVE.

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