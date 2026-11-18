Nous avons eu l'occasion d'échanger avec Chichine, l'un des créateur français les plus populaires sur Roblox. Développement, création, idée, IA... Nous avons pu abordé une pléthore de sujets.

À l'occasion de la Paris Games Week, qui s'est déroulée il y a quelques semaines, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec l'un des créateurs de contenu français les plus connus de la plateforme Roblox, à savoir Aurélien Reynard, alias Chichine. De nombreux sujets, allant de ses débuts sur Roblox à ses projets de plus grandes envergures, tout en passant par la complexité d'exister dans le temps, ont pu être abordés, permettant de voir l'expérience sous un autre prisme que la multitude de jeux sur l'écran principal.

Pourquoi avez-vous choisi Roblox Studio et le langage de programmation Lua plutôt qu'un moteur de jeu traditionnel comme Unity ou Unreal Engine pour donner vie à vos idées de jeux ?

J'ai découvert Roblox en tant que joueur quand j'étais jeune, et je suis rapidement devenu curieux de savoir comment les jeux auxquels je jouais étaient réellement créés. Roblox Studio était extrêmement accessible car je pouvais commencer à expérimenter, construire des choses et tester mes idées sans avoir besoin d'une grande équipe ou de connaissances techniques approfondies. J'ai appris Lua progressivement, principalement en expérimentant et en m'auto-formant. Cette accessibilité reste aujourd'hui l'une des plus grandes forces de Roblox : on peut partir d'une idée simple, apprendre au fur et à mesure de la construction et progressivement créer des expériences bien plus ambitieuses.

Quel a été le plus grand défi technique ou de conception de jeux que vous ayez rencontré en développant des jeux sur Roblox ?

Je pense que le plus grand défi de game design est quelque chose auquel je fais face à chaque fois que je crée un jeu sur Roblox. Le marché Roblox évolue très rapidement et il faut s'adapter très vite.

Je dirais que le plus grand défi a été avec +1 Speed Keyboard Escape où il fallait trouver quelque chose de nouveau chaque semaine pour continuer à faire vivre le jeu ! Heureusement, ce travail acharné a porté ses fruits.

Comment abordez-vous le rythme des mises à jour ? Sur Roblox, les joueurs consomment du contenu très rapidement. Quelle est votre stratégie pour les garder engagés sur le long terme ?

Roblox est un écosystème extrêmement rapide, donc on ne peut pas simplement lancer un jeu et le laisser inchangé pendant des mois. Nous regardons constamment comment les joueurs interagissent avec l'expérience, ce qu'ils apprécient et ce qui les fait revenir, et nous utilisons ces informations pour décider ce qu'il faut améliorer ou introduire ensuite. En même temps, mettre à jour un jeu ne consiste pas simplement à ajouter autant de contenu que possible. Il faut comprendre pourquoi les joueurs apprécient l'expérience en premier lieu et s'assurer que chaque mise à jour renforce cela plutôt que de compliquer inutilement le jeu.

Comme je l'ai dit plus tôt, +1 Speed Keyboard Escape en est un parfait exemple ; nous devions trouver quelque chose de nouveau chaque semaine mais sans ajouter trop de contenu – nous devions trouver le bon équilibre entre ce que les joueurs voulaient et ce que nous pouvions faire semaine après semaine.

À quel moment avez-vous réalisé que développer des jeux sur Roblox pouvait devenir une carrière professionnelle viable ?

Cela s'est produit de manière très progressive. J'ai d'abord commencé à créer sur Roblox parce que j'aimais ça, sans nécessairement le considérer comme une carrière potentielle. Un premier jalon important pour moi a été Roblox Crash Course en 2015, qui a atteint plus d'un million de visites. À partir de là, les projets sont devenus de plus en plus ambitieux et j'ai commencé à collaborer avec d'autres créateurs et équipes professionnelles.

Plus récemment, +1 Speed Keyboard Escape a été une autre étape majeure. Le jeu a désormais atteint plus de 6,6 milliards de visites et a également été reconnu aux Roblox Innovation Awards, ce qui montre l'ampleur qu'un projet développé sur Roblox peut atteindre aujourd'hui.

Capture d'écran de +1 Speed Keyboard Escape, jeu à succès de Chichine.

Au fil du temps, ce qui a commencé comme un loisir est devenu une véritable activité professionnelle. Aujourd'hui, faire partie de SecretVerse Studio, le studio que j'ai rejoint début avril en tant que l'un des principaux acteurs, reflète aussi l'évolution de l'écosystème : les créateurs peuvent constituer des équipes, structurer des studios et développer des entreprises durables autour des expériences qu'ils créent sur Roblox.

Comment équilibrez-vous la monétisation de vos jeux pour les rendre rentables sans que cela ne soit perçu comme pay-to-win ou frustrant pour la communauté ?

Pour moi, la monétisation ne devrait jamais se faire au détriment de l'expérience du joueur. La priorité est de créer un jeu auquel les gens aiment vraiment jouer et auquel ils veulent revenir. Si les joueurs estiment qu'ils ne peuvent pas progresser ou s'amuser sans dépenser d'argent, vous risquez de créer de la frustration et de nuire à la relation tissée avec votre communauté. L'objectif est donc d'offrir des achats que les joueurs apprécient sincèrement tout en maintenant l'expérience principale agréable et accessible. À long terme, maintenir la confiance et l'engagement des joueurs est bien plus important que de maximiser les revenus à court terme.

La page d'accueil de Roblox est très compétitive. À votre avis, quels sont les facteurs clés qui permettent à un jeu émergent de se démarquer et d'être recommandé par l'algorithme ?

Il n'existe évidemment pas de formule magique, surtout parce que Roblox est une plateforme extrêmement compétitive. Une chose que j'ai apprise, cependant, c'est que les développeurs ont parfois tendance à trop réfléchir à leurs idées. Un concept simple avec une boucle de gameplay que les joueurs comprennent immédiatement peut être bien plus efficace que quelque chose d'inutilement compliqué. Il faut aussi itérer rapidement et faire attention à la façon dont les joueurs réagissent. Être découvert est important, mais ce n'est que la première étape : si les gens essaient votre jeu et ne l'aiment pas ou ne reviennent pas, la visibilité seule ne garantira pas un succès durable.

Sur Roblox, nous voyons régulièrement apparaître des copies ou des adaptations de jeux Steam à succès en quelques jours seulement. Quel est votre avis sur la rapidité avec laquelle les jeux sont clonés, et comment positionnez-vous votre propre travail par rapport à cette course pour tirer parti des tendances ?

Roblox est un écosystème extrêmement rapide, il est donc naturel que les développeurs prêtent attention aux tendances et à ce qui résonne actuellement auprès des joueurs. Mais je pense qu'il y a une distinction importante entre s'inspirer d'une tendance et simplement copier le travail de quelqu'un d'autre. Les tendances peuvent vous aider à comprendre ce qui intéresse le public à un moment donné, mais finalement, il faut quand même apporter vos propres idées, votre gameplay ou votre identité à une expérience. Être rapide peut certainement être un avantage, mais créer quelque chose que les joueurs veulent vraiment continuer à jouer est bien plus important à long terme.

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Comment analysez-vous les retours des joueurs ? Comptez-vous beaucoup sur Discord ou les outils d'analyse intégrés à Roblox pour affiner l'équilibre de votre jeu ?

Je pense que les données et les retours directs de la communauté sont importants car ils fournissent différents types d'informations. L'analyse peut vous montrer ce que font réellement les joueurs dans le jeu, où ils passent leur temps, où ils partent ou comment ils réagissent à une mise à jour particulière. Les retours de la communauté peuvent alors vous aider à comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Combiner les deux vous donne une image beaucoup plus complète et vous aide ainsi à prendre de meilleures décisions pour équilibrer le jeu et décider ce qu'il faut développer ensuite.

Roblox intègre de plus en plus des outils et fonctionnalités avancés, comme l'IA générative pour le codage et la création 3D, des graphismes plus réalistes et le chat vocal. Quelles fonctionnalités récentes ont changé la donne pour vous ?

L'IA est particulièrement intéressante car elle peut aider à abaisser certaines barrières techniques entre avoir une idée et la transformer en quelque chose de jouable. Nous l'avons vu très concrètement chez SecretVerse. Le prototype initial de +1 Speed Keyboard Escape a été créé avec l'aide de l'IA comme outil pour nettoyer le code par Erwan, le créateur original de SecretVerse, ce n'était que son deuxième jeu, donc il n'avait pas d'expérience en possession d'un jeu de cette envergure. Nous avons ensuite vu le potentiel du concept et avons pu réunir une équipe pour le développer en une expérience bien plus ambitieuse. Pour moi, cela illustre ce qui est passionnant avec ces outils : l'IA ne remplace pas le travail nécessaire pour créer et faire fonctionner un jeu réussi, mais elle peut rendre l'expérimentation et le prototypage beaucoup plus rapides et accessibles.

Pourriez-vous nous parler de votre projet actuel ou de ce sur quoi vous travaillez actuellement ?

En ce moment, je travaille principalement à développer SecretVerse avec l'équipe. Je joue aussi avec l'IA pour essayer de prototyper de nouveaux jeux afin de voir ce qui est amusant et ce qui ne l'est pas. Nous avons aussi commencé à acquérir d'autres jeux que nous pensons avoir un bon potentiel de succès sur Roblox.