Roblox : « On peut partir d'une idée simple et créer des expériences ambitieuses », nous confie Chichine

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 novembre 2026 à 15h40
Lors de la Paris Games Week 2026, nous avons eu l'occasion d'échanger avec Aurélien Reynard (plus connu sous le pseudonyme de Chichine). De ses débuts en tant que jeune joueur curieux jusqu'à son intégration chez SecretVerse Studio, il nous partage son parcours et explique pourquoi Roblox reste un formidable tremplin professionnel.
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Roblox : « On peut partir d'une idée simple et créer des expériences ambitieuses », nous confie Chichine

Si la création vidéoludique est souvent associée à des moteurs lourds et complexes comme Unreal Engine ou Unity, l'écosystème Roblox prouve chaque jour qu'il a ses propres atouts et sa propre communauté de passionnés. Pour Aurélien Reynard, tout a commencé par une simple curiosité de joueur, avant de se transformer en une véritable vocation et une carrière florissante dans l'industrie.

Roblox Studio et le Lua, l'accessibilité comme moteur créatif

roblox-interview

Interrogé sur le choix de privilégier Roblox Studio et le langage Lua plutôt qu'un outil de développement traditionnel, Chichine met en avant la liberté immédiate qu'offre la plateforme. Pas besoin d'une équipe colossale pour donner vie à ses premières idées :

J'ai découvert Roblox en tant que joueur quand j'étais jeune, et je suis rapidement devenu curieux de savoir comment les jeux auxquels je jouais étaient réellement créés. Roblox Studio était extrêmement accessible car je pouvais commencer à expérimenter, construire des choses et tester mes idées sans avoir besoin d'une grande équipe ou de connaissances techniques approfondies. J'ai appris Lua progressivement, principalement en expérimentant et en m'auto-formant.

Cette accessibilité reste, selon lui, « l'une des plus grandes forces de Roblox », permettant de partir d'un concept simpliste pour apprendre sur le tas et façonner des projets toujours plus ambitieux.

De la passion de jeunesse à la consécration professionnelle

Roblox : « On peut partir d'une idée simple et créer des expériences ambitieuses », nous confie Chichine

Ce qui a débuté comme un loisir s'est structuré au fil des années pour devenir une activité à part entière. Le parcours d'Aurélien Reynard est jalonné d'étapes marquantes, à commencer par Roblox Crash Course en 2015, qui avait déjà franchi le cap symbolique du million de visites, une belle performance à l'époque.

Mais c'est avec le projet +1 Speed Keyboard Escape que la bascule définitive s'est opérée vers le monde professionnel :

Plus récemment, +1 Speed Keyboard Escape a été une autre étape majeure. Le jeu a désormais atteint plus de 6,6 milliards de visites et a également été reconnu aux Roblox Innovation Awards, ce qui montre l'ampleur qu'un projet développé sur Roblox peut atteindre aujourd'hui.

Aujourd'hui, en rejoignant SecretVerse Studio en tant que l'un des principaux acteurs, Chichine incarne cette nouvelle ère de l'écosystème où les créateurs constituent de véritables équipes et structurent des entreprises durables. Une belle preuve que la plateforme est devenue un incubateur de talents incontournable, où chacun a une place à prendre. 

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La suite de notre entretien avec Chichine sera à retrouver sur GAMEWAVE en exclusivité.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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