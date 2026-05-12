Un marchand et des missions inédites découverts dans Resident Evil Requiem

Des fouilles récentes dans les fichiers de Resident Evil Requiem ont révélé une montagne de contenus supprimés. D'un marchand rappelant les grandes heures de la saga à des mécaniques de jeu troublantes pour Leon, découvrez ce que Capcom a finalement choisi d'écarter de la version finale.

Bien que Resident Evil Requiem soit disponible depuis plus de deux mois et ait reçu un accueil chaleureux de la part des joueurs du monde entier, le titre de Capcom cachait encore de nombreux secrets. Si les développeurs ont récemment surpris la communauté avec un contenu téléchargeable inattendu, c'est aujourd'hui ce qui n'a pas survécu au développement qui fait parler de lui. Grâce au travail acharné de passionnés d'exploration de données, une quantité astronomique d'éléments écartés vient d'être mise en lumière.

Un système d'amélioration et un marchand familiers

C'est par l'intermédiaire du célèbre informateur DuskGolem, relayant les découvertes de l'utilisateur umesooooo sur les réseaux sociaux, que ces informations inédites ont fait surface. La trouvaille la plus marquante reste sans doute la présence d'un personnage de type marchand, accompagné d'un écran de personnalisation d'armes extrêmement complet.

(1/3) More interesting lost tidbits from Resident Evil Requiem data digging, some of the most interesting discoveries:

-Merchant type character spotted in background of a scrapped weapon customization screen.

-Tutorial screens for an investigation mechanic for a murder scene https://t.co/78VWxEsAFo pic.twitter.com/HCzL384Wbr — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 6, 2026

Ce système s'accompagnait d'une liste de missions secondaires qui n'est pas sans rappeler la structure du mythique Resident Evil 4. Les joueurs auraient pu jongler avec différents types de munitions, les fichiers dévoilant une balle violette toxique ainsi que des munitions capables d'infliger des dégâts de combustion. L'interface utilisateur des armes prévoyait d'ailleurs une option fluide pour basculer entre les balles classiques et ces munitions spéciales.













La santé mentale et physique de Leon au centre du jeu

Le contenu coupé révèle également une approche beaucoup plus sombre et viscérale de la condition de Leon. Les données mentionnent un mode de difficulté professionnel dont l'enjeu principal reposait sur une mécanique nommée crise de Leon. Dans ce mode, le protagoniste aurait subi des crises médicales beaucoup plus fréquentes, ajoutant une couche d'angoisse supplémentaire à la survie.

Pour pallier ces difficultés, un système d'amélioration corporelle était prévu. Un kit de prélèvement sanguin aurait permis à Leon de récolter du sang pour s'en servir comme d'une drogue d'amélioration. Une fois une certaine quantité atteinte, ces injections auraient augmenté son endurance, son taux de coups critiques et sa maîtrise des armes à feu.

Des scènes et des mécaniques narratives abandonnées

Au-delà de l'action pure, Resident Evil Requiem devait intégrer des séquences plus posées et narratives. Les fouilles ont mis au jour un tutoriel dédié à la réparation d'une moto en panne, suggérant des phases d'exploration motorisées plus poussées. L'aspect enquête n'était pas en reste, puisqu'une scène d'apprentissage consacrée aux mécaniques d'investigation lors d'une scène de meurtre a également été retrouvée.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Enfin, plusieurs éléments visuels et narratifs ont été abandonnés en cours de route. Une carte montrait simultanément les positions de Leon et de Grace, indiquant une possible coopération ou des destins croisés en temps réel. Plus tragique encore, une animation supprimée illustrait le personnage d'Emily en train de se faire enlever par une horde de zombies.

Comme souvent, le résultat est différent de la version originale, qui peut être plus ambitieuse ou avec des éléments à l'opposé de ce que nous connaissons. Si certaines de ces idées ont peut-être été jugées trop ambitieuses ou en décalage avec le rythme souhaité, elles témoignent de l'effervescence créative qui anime les studios de développement, et notamment de Capcom, l'un des acteurs majeurs de cette année 2026.

À lire également Leon S. Kennedy restera le héros de Resident Evil même à 70 ans

Pour rappel, Resident Evil Requiem est actuellement disponible sur les consoles PlayStation 5, Xbox Series et sur PC. Un remake d'un épisode apprécié pourrait d'ailleurs être annoncé prochainement. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :