Resident Evil : Le prochain remake bientôt annoncé officiellement ?

Il se pourrait que Capcom prépare une annonce concernant le prochain projet vidéoludique centré sur la licence Resident Evil.

Depuis plusieurs mois maintenant, des rumeurs laissent entendre que Capcom aurait prévu un remake de Resident Evil Code: Veronica, qui est notamment réclamé par la communauté. Si un tel projet n'a pas encore été officialisé par la société, il se pourrait bien qu'une annonce concernant ce potentiel remake de Resident Evil Code: Veronica soit en préparation du côté de chez Capcom.

Le remake de Resident Evil Code: Veronica bientôt officialisé ?

Selon le leaker et utilisateur Twitter/X Dusk Golem, qui a très souvent vu juste par le passé, il se peut que Capcom annonce le remake de Resident Evil Code: Veronica lors du Summer Game Fest de cette année 2026 (du 5 au 8 juin).

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En effet, c'est dans une réponse à un internaute dudit réseau social que Dusk Golem a indiqué qu'une telle annonce est « très probable ». Pour autant, ce dernier explique qu'il ne connaît « pas les stratégies marketing de Capcom », et conclut alors sur « on verra ». De ce fait, et comme vous l'aurez compris, rien n'est vraiment sûr pour le moment.

I think it's incredibly likely, but I don't know Capcom's marketing plans, so we'll see. https://t.co/mzmvy19ckx — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 4, 2026

Une annonce qui semble plausible

Durant le mois de mars 2026, Dusk Golem avait indiqué que Capcom scrutait les données utilisateurs pour décider de l'avenir de la franchise Resident Evil. Selon ce dernier, cette phase d'observation prendrait fin au cours de l'année 2027, qui serait également une potentielle fenêtre de sortie pour l'hypothétique remake de Resident Evil Code: Veronica.

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Si toutes ces informations, et surtout l'existence du remake de l'opus Code: Veronica, sont à prendre avec des pincettes, il est possible que Capcom profite du Summer Game Fest de cette année pour dévoiler ses plans. D'autant plus que Resident Evil Requiem avait été annoncé lors de l'édition 2025 dudit événement. Affaire à suivre, donc...

Pour conclure, rappelons que Resident Evil Requiem est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :