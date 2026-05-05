Leon S. Kennedy restera le héros de Resident Evil même à 70 ans

Capcom a une excellente nouvelle pour les fans de Resident Evil. Le réalisateur Koshi Nakanishi a récemment confirmé que les personnages emblématiques de la saga ne seront pas mis à la retraite de sitôt. Leon S. Kennedy pourrait même continuer à chasser les zombies jusqu'à ses 70 ans.

Si vous venez tout juste de terminer l'aventure terrifiante de Resident Evil Requiem et que les acrobaties spectaculaires de Leon S. Kennedy vous manquent déjà, le studio japonais Capcom a de quoi vous rassurer. Malgré le temps qui passe inexorablement dans la chronologie officielle de la saga, le célèbre agent fédéral n'est absolument pas près de prendre sa retraite. Lors d'une récente interview accordée à nos confrères d'Eurogamer, le réalisateur Koshi Nakanishi a pris le temps de clarifier la vision de l'entreprise concernant l'avenir de ses héros historiques. L'équipe de développement ne compte pas renouveler son casting principal sous la simple pression de la logique temporelle, indiquant qu'aucun plan immédiat ne vise à remplacer les figures classiques.

L'âge n'est qu'un simple détail pour l'agent Kennedy

Le réalisateur souligne avec insistance que Leon demeure un pilier fondamental et indispensable de la franchise, alors même qu'il approche doucement la cinquantaine dans la chronologie actuelle de l'univers. Cette dynamique ne devrait pas changer d'un iota, même lorsqu'il atteindra le cap fatidique des 70 ans. Les joueurs peuvent donc s'attendre à découvrir une version nettement plus âgée et endurcie de leur héros favori, toujours prêt à lutter contre le bioterrorisme à travers le monde. Il trouvera certainement le temps de glisser une réplique cinglante avant d'éliminer une nouvelle menace virale.

Je pense que Leon est vraiment séduisant dans sa forme actuelle. Et qui sait, nous pourrions le ramener quand il aura 70 ans, et je suis sûr qu'il sera toujours un personnage fantastique.

En utilisant spécifiquement le terme « séduisant », Capcom montre une parfaite compréhension des attentes de sa communauté fidèle. Les fans souhaitent avant tout retrouver un Leon qui conserve son physique légendaire, son charisme naturel et son allure malgré le poids des années. Si les différentes souches virales ont tendance à provoquer des mutations hideuses, le héros de Raccoon City semble quant à lui immunisé contre les ravages du temps.













Un équilibre parfait entre vétérans endurcis et nouveaux visages

Si les figures historiques ont encore de très beaux jours devant elles, la licence horrifique sait également se renouveler avec brio. Koshi Nakanishi a profité de cet entretien pour saluer publiquement l'excellent accueil réservé à Grace Ashcroft, la nouvelle héroïne introduite dans Resident Evil Requiem. Cette dernière a rapidement conquis le cœur des amateurs de frissons grâce à une approche beaucoup plus vulnérable et réaliste du survival horror, ce qui constituait précisément l'objectif initial des créateurs.

Comparée à certains de nos personnages plus stoïques qui ont traversé de nombreuses épreuves dans Resident Evil, c'est la première fois que Grace vit une telle situation. Elle exprime très ouvertement la peur qu'elle ressent... et c'est une chose à laquelle les joueurs ont vraiment été réceptifs. Parce qu'elle est si humaine, on a envie de la soutenir.

En fin de compte, qu'il s'agisse de trembler d'effroi aux côtés d'une novice totalement terrifiée ou de suivre les exploits d'un vétéran légendaire dont la classe reste intacte face aux pires abominations génétiques, l'avenir de la franchise semble entre de très bonnes mains. Le studio parvient ainsi à trouver un juste milieu entre l'introduction de sang neuf et le respect scrupuleux de son héritage.

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Pour rappel, Resident Evil Requiem est actuellement disponible sur les consoles PlayStation 5, Xbox Series et sur PC. Un remake d'un épisode apprécié pourrait d'ailleurs être annoncé prochainement.

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