Resident Evil Requiem propose un nouveau mode où Leon est à l'honneur

Si vous avez préféré jouer Leon dans Resident Evil Requiem, alors Capcom vient de vous offrir une belle surprise avec l'ajout gratuit d'un tout nouveau mode.

Celles et ceux qui ont joué à Resident Evil Requiem savent que Capcom prépare actuellement un DLC pour prolonger l'histoire du titre. Cependant, les informations à ce sujet sont peu nombreuses et les plus curieux veulent en apprendre plus.

Pour les faire patienter, l'éditeur a mis en ligne un trailer aux allures de film d'action. Baptisée « Leon must die forever », cette bande-annonce révèle que Resident Evil Requiem vient de recevoir une mise à jour gratuite pour tous les joueurs.

Leon contre la montre dans le nouveau mode gratuit de Resident Evil Requiem

Cette mise à jour inclut un tout nouveau mode de jeu dans lequel Leon doit impérativement survivre dans un niveau chronométré. Proposant plusieurs niveaux, ce mini-jeu propose aux plus téméraires d'atteindre un objectif précis en récupérant des améliorations aléatoires et en tuant tous les monstres présents sur leur route. Bien entendu, le but premier est de finir chaque niveau avant le temps imparti, mais certains s'amuseront davantage en incarnant l'agent de la D.S.O.

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Pour faciliter l'expérience et donner une touche plus « arcade », le mode Leon must die forever inclut un affichage des dégâts et des ennemis aux couleurs distinctes. Ce mode bonus fait d'ailleurs écho aux récentes déclarations de Koshi Nakanishi évoquant le fait que Leon va continuer de traquer des zombies pendant plusieurs années, pour la plus grande joie de ses admirateurs.

Une activité bonus accessible uniquement en ayant fini l'histoire principale

Mais pour en profiter, les joueurs devront avoir impérativement terminé l'histoire principale de Resident Evil Requiem. Ce n'est qu'à cette condition que le mode de jeu sera débloqué, même s'il a été ajouté gratuitement au titre.

Si vous souhaitez battre la montre et montrer que Leon est toujours le plus fort, nous vous rappelons que Resident Evil Requiem est disponible sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.