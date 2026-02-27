Resident Evil Requiem : Carte (map) interactive

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 février 2026 à 16h23
L'utilisation d'une carte interactive pour Resident Evil Requiem peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et tout simplement progresser, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Resident Evil Requiem : Carte (map) interactive
Resident Evil Requiem est un jeu de type horreur et survie. Bien que ce nouvel opus Resident Evil ne propose pas de véritable monde ouvert, de nombreux éléments peuvent être dénichés, en incarnant Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy. D'ailleurs, il se peut que vous ne sachiez pas à trouver tel ou tel item. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliser une carte interactive de Resident Evil Requiem.

Carte interactive de Resident Evil Requiem

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Comme nous vous le disions, Resident Evil Requiem regorge d'items à récupérer ou zones à visiter. Durant toute l'aventure, il ne sera pas facile de débusquer les éléments nécessaires à la progression ou demandés pour les trophées/succès, c'est pourquoi l'aide d'une map interactive Resident Evil Requiem est évidemment la bienvenue. 
  • Meilleure carte interactive de Resident Evil Requiem → Mapgenie.io
Grâce à cette carte, qui vous propose toutes les zones de Resident Evil Requiem, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles (pièces antiques, souvenirs Mr. Raccoon), les points de sauvegarde, les équipements, les clés, etc. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette carte interactive de Resident Evil Requiem, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.

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Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte. D'ailleurs, soulignons le fait que vous pouvez sélectionner l'un des modes de difficulté proposés sur le jeu (Facile, Standard, Démentiel) afin d'affiner vos recherches sur cette map interactive de Resident Evil Requiem.

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En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des éléments spécifiques, vous pouvez utiliser cette carte interactive de Resident Evil Requiem, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle. 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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