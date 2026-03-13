Resident Evil Requiem : Emplacement des conteneurs du BSAA

Nous vous expliquons où trouver tous les conteneurs du BSAA sur Resident Evil Requiem, afin que vous complétiez un défi et que vous obteniez des récompenses.

Où trouver tous les conteneurs du BSAA sur Resident Evil Requiem ?

Conteneur du BSAA N°1 → Il est très facile de trouver le premier conteneur du BSAA, car celui-ci est placé dans le campement central (là où vous pouvez sauvegarder et accéder à la caisse de ravitaillement).

→ Il est très facile de trouver le premier conteneur du BSAA, car celui-ci est placé dans le campement central (là où vous pouvez sauvegarder et accéder à la caisse de ravitaillement). Conteneur du BSAA N°2 → Le deuxième conteneur du BSAA est situé un peu plus loin dans la zone, et plus précisément dans une partie à l'est/sur la droite. Il vous faudra faire votre chemin parmi les carcasses de véhicules et grimper sur une échelle, présente sur un camion de couleur orange, pour accéder audit conteneur.

→ Le deuxième conteneur du BSAA est situé un peu plus loin dans la zone, et plus précisément dans une partie à l'est/sur la droite. Conteneur du BSAA N°3 → Ce troisième et dernier conteneur du BSAA est un peu plus compliqué à dénicher. En réalité, vous l'avez déjà vu, et ce, avant même de battre le boss de l'araignée géante. Ce conteneur du BSAA est positionné en face du Café Oasis. Pour y accéder, vous devrez récupérer un jerrican d'essence (près de la station-service). Une fois que cela est fait, utilisez le bidon sur le générateur au nord-est du campement central. Continuez votre chemin jusqu'à pouvoir descendre par une échelle. Vous devez, dès lors, progresser dans les souterrains, et ce, jusqu'à atteindre la surface. Vous verrez le troisième et dernier conteneur du BSAA, dans cette zone que vous avez déjà explorée.

→ Ce troisième et dernier conteneur du BSAA est un peu plus compliqué à dénicher. En réalité, vous l'avez déjà vu, et ce, avant même de battre le boss de l'araignée géante. Ce conteneur du BSAA est positionné en face du Café Oasis.









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Comme vous le savez probablement déjà,propose plusieurs défis, permettant d'obtenir des Points de Complétion à échanger contre des bonus plus ou moins significatifs. L'un de ces défis est nommé « Tombés du camion » et exige d'. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas où les trouver.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquonsAvant tout, soulignons le fait que vous devez progresser jusqu'à la séquence à Raccoon City avec Leon S. Kennedy pour découvrir. À ce moment-là, et plus précisément après le boss de l'araignée géante, vous aurez accès à une zone plus ou moins ouverte. À cet endroit, vous pourrez, qui s'ouvrent à l'aide de la clé que Leon récupère automatiquement lors d'une cinématique. Mais, sans plus tarder, voiciVous avez ainsi ouvert. Normalement, cela a validé le défi « Tombés du camion » et vous avez débloqué le trophée/succès du même nom. D'ailleurs, si vous souhaitez obtenir le 100 % ou le Platine de ce nouvel opus Resident Evil, vous devrez effectuer une partie dans le mode de difficulté Démentiel, dont nous vous parlons dans un guide dédié.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.