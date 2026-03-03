Resident Evil Requiem : Munitions infinies, comment les débloquer ?

Nous vous expliquons comment avoir des munitions infinies sur Resident Evil Requiem.

Comment débloquer les munitions infinies/illimitées sur Resident Evil Requiem ?

À lire également Resident Evil Requiem : Les codes et combinaisons des coffres-forts





Comment obtenir des Points de complétion sur Resident Evil Requiem ?

À lire également Resident Evil Requiem : Carte (map) interactive

Comme d'autres opus de la franchise,dispose d'un système spécial accordant des bonus plus ou moins importants, qui peuvent être débloqués d'une certaine manière. Parmi ces bonus, nous retrouvons les, qui sont d'une très grande aide pour un deuxième, voire troisième, run. Pour autant, il se peut que vous ne sachiez pas comment obtenir ce bonus significatif.C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Surnécessite d'avoir terminé l'histoire principale une première fois. En effet, ce bonus n'est accessible qu'après avoir bouclé son premier run aux côtés de Leon S. Kennedy et Grace Ashcroft. Avant cela, vous n'y aurez pas accès et vous devrez jouer avec un nombre limité de balles pour les armes.Si vous avez terminéet que vous souhaitez, il vous suffit de vous rendre dans « Bonus » depuis le menu principal. Sélectionnez ensuite « Contenu spécial » et allez dans l'onglet « Armes ». Vous pourrez, dès lors,, et ce, contre 50 000 CP (points de complétion). Notez que vous pouvez également(arme exclusive à Léon) contre 35 000 CP.Pour collecter des Points de complétion sur, vous devez réaliser différents défis, qui sont répertoriés dans « Défis » via le menu « Bonus ». Ces challenges peuvent prendre différentes formes, comme finir l'histoire selon un certain mode de difficulté, trouver les souvenirs Mr. Raccoon, terminer l'aventure sans utiliser de soins, pour ne citer que quelques exemples.Vous l'aurez compris, afin de, vous devrez nécessairement effectuer des actions précises et réaliser plusieurs runs (un seul ne suffit pas, apparemment). Pour vous aider, sachez que vous pouvez utiliser une carte interactive de Resident Evil Requiem, qui vous donne l'emplacement de différents collectibles et autres items.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.