Resident Evil Requiem : Peut-on y jouer en avance (démo ou accès anticipé) ?

Certains joueurs se posent la question d'un accès anticipé pour jouer en avance à Resident Evil Requiem. Nous vous donnons la réponse.
Depuis quelques années, certains développeurs et éditeurs ont pris l'habitude de proposer une petite phase dite d'accès anticipé à leur production, permettant aux joueurs de le découvrir en avance. Entre trois à quatre jours de manière générale, voire une semaine complète dans certains cas. Mais est-ce le cas du très attendu Resident Evil Requiem ?
Est-il possible de jouer en accès anticipé à Resident Evil Requiem ?
Pour aller droit au but : non, il n'y a pas d'accès anticipé prévu pour Resident Evil Requiem
. Contrairement à la tendance actuelle de l'industrie qui propose souvent 72 heures d'accès aux acheteurs d'éditions Deluxe ou Premium, Capcom a choisi de maintenir une date de sortie unique pour tous les joueurs. Peu importe l'édition que vous précommandez (Standard, Deluxe ou Collector), le jeu ne sera débloqué qu'au moment du lancement officiel, soit le 27 février.
Cette stratégie permet à l'éditeur de protéger l'intrigue du jeu et d'éviter que les révélations majeures ne circulent sur Internet avant que la majorité des fans n'ait pu lancer l'application, bien que certains spoils se propagent déjà sur la Toile
.
Pourquoi pas d'accès anticipé ni de démo ?
L'autre mauvaise nouvelle est que Capcom n'a pas fait le choix de proposer une démo
, alors que les précédents opus, et les jeux du studio de manière générale, en sortent généralement une bien avant la sortie, pour faire monter la pression. C'est d'ailleurs le cas de Pragmata
, qui voit sa démo exploser. Capcom souhaite probablement garder la surprise pour tous les joueurs jusqu'à la sortie.Concernant l'absence de l'accès anticipé
, Capcom n'est pas un habitué du genre. Rien d'étonnant donc concernant cette absence, qui reste une bonne nouvelle. Tout le monde pourra bien découvrir cette nouvelle aventure en même temps.
Pour être parmi les premiers à découvrir Resident Evil Requiem
, il faudra donc l'avoir précommandé et prétéléchargé le jeu, qui débutera 48 heures avant la sortie. Vous pourrez donc en profiter quelques heures avant les autres.
Dans tous les cas, il faudra patienter jusqu'au 27 février, date de sortie de Resident Evil Requiem sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Vous pouvez consulter les différentes éditions et les bonus de précommande ici
.
Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
- PC
- Édition Standard → 33,99 € au lieu de 70 €, soit 51 % de réduction.
- Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)