Resident Evil Requiem : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

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Date de sortie de Resident Evil Requiem

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Resident Evil Requiem ?

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Qui sont les personnages jouables de Resident Evil Requiem ?

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Quelle est l'histoire de Resident Evil Requiem ?

Alors que les chemins de Grace et de Leon convergent, tous deux doivent affronter leurs démons et découvrir la vérité sur l'indice de Raccoon City, la catastrophe qui a changé la face du monde à tout jamais. Mais tandis que l'horreur refait surface dans leur mémoire, revivront-ils le même cauchemar... ou parviendront-ils à offrir un requiem pour les défunts ?

Quel est le gameplay de Resident Evil Requiem ?

Plongez-vous dans ce qui fait l'essence du survival horror et de la série, avec des combats, des enquêtes, des puzzles et de la gestion de ressources. Le gameplay vous permet d'alterner librement entre vue à la première et vue à la troisième personne, pour affronter l'horreur de la façon qui vous convient le mieux.

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PC Édition Standard → 36,99 € au lieu de 70 €, soit 47 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Afin de vous préparer au mieux à la sortie du tout nouvel opus Resident Evil, voici, notamment en ce qui concerne son gameplay, son histoire, mais aussi les plateformes de jeu concernées.Officialisé lors du Summer Game Fest de l'année 2025, le nouveau jeu Resident Evil est attendu pour 2026. Pour être plus précis,De nombreux joueurs et joueuses pourront découvrir ce tout nouvel opus Resident Evil étant donné que. Capcom n'a, malheureusement, pas parlé de versions PS4 et Xbox One pour le titre.Dès la première annonce, les développeurs de chez Capcom ont indiqué que. Il s'agit, pour être plus précis, de la fille d'Alyssa Ashcroft, une journaliste et survivante de l'épidémie de Raccoon City. Grace Ashcroft a rejoint le FBI et occupe le poste d'analyste. Elle est décrite comme une personne « introvertie », mais qui sait faire « preuve d'un sens de la concentration et de la déduction hors du commun ».Après de nombreux leaks et rumeurs, Capcom a officialisé la présence de Leon S. Kennedy dans Resident Evil Requiem.. Survivant de l'incident de Raccoon City, Leon S. Kennedy, qui est dans Resident Evil 2 et Resident Evil 4, est au « service de la DSO pour lutter contre le bioterrorisme ».. Là-bas, une série de morts a eu lieu, dont le dernier s'est produit dans un mystérieux hôtel abandonné.. Toutefois, cela n'aura rien de simple pour la jeune protagoniste car sa mère est morte, huit ans auparavant, dans ce même hôtel. Leon S. Kennedy est également envoyé sur les lieux.Ainsi, et comme vous l'aurez compris,, qui est désormais à l'état de cratère.Catégorisé comme un jeu d'horreur, de survie et de tir, Resident Evil Requiem devrait proposer un gameplay assez similaire à celui des précédents opus. Ainsi, d'après les informations dévoilées,pour venir à bout des situations cauchemardesques qui les attendent. De plus, Capcom a précisé que nous aurons l'opportunité d'alterner entre deux perspectives, c'est-à-dire la vue à la première et la vue à la troisième personne.Selon le directeur du jeu, Akifumi Nakanishi, les sections centrées sur Leon S. Kennedy, qui est notamment équipé d'une tronçonneuse dans un trailer, seront « axés sur l'action intense et riche en adrénaline », tandis que les chapitres avec Grace Ashcroft devraient être « les plus effrayants ». L'expérience sera, par ailleurs, équilibrée : « En termes de gameplay, les sections jouables de Grace et Leon sont presque réparties à parts égales ».Rendez-vous donc le 27 février 2026 pour découvrir les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy narrées dans Resident Evil Requiem. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :