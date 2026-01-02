Resident Evil Requiem : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Resident Evil Requiem, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.

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Différentes éditions de Resident Evil Requiem

Contenu Standard Deluxe Jeu complet, Resident Evil Requiem Oui Oui Tenue de Grace : Apocalypse (précommande) Oui Oui Kit Deluxe Non Oui

Tenue de Grace : Dimitrescu

Tenue de Grace : Film noir

Tenue de Leon : RE4

Tenue de Leon : Apocalypse

Tenue de Leon : Filtre noir

Filtre d'écran : Apocalypse

Filtre d'écran : Film Noir

4 skins d'arme, dont le skin d'arme (S&S M323) : Apocalypse

Porte-bonheur Mr. Raccoon

Porte-bonheur DSO

Pack audio : Raccoon City Classic

Documents : Lettres de 1998

Bonus de précommande

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Prix des différentes éditions de Resident Evil Requiem

Édition Standard PC → 69,99 € PlayStation, Xbox et Nintendo Switch 2 → 79,99 €

Édition Deluxe PC → 79,99 € PlayStation, Xbox et Nintendo Switch 2 → 89,99 €















Où précommander Resident Evil Requiem ?

PC Édition Standard → 36,99 € au lieu de 70 €, soit 47 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,doit débarquer à la fin du mois de février 2026 sur diverses plateformes de jeu. Pour ce nouvel opus Resident Evil, Capcom a, évidemment, décidé de proposer plusieurs éditions, afin de contenter l'ensemble des joueurs et des joueuses.D'ailleurs,, notamment afin de savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. Ainsi,, afin de vous aider à y voir un peu plus clair à ce sujet.Pour ce qui est du Kit Deluxe de, sachez que celui-ci comporte différents éléments, à savoir :Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs et les joueuses qui auront achetéavant sa sortie obtiendront un skin spécifique, soit la tenue Apocalypse pour Grace. Comme précisé, ce skin ne « change que l'apparence de Grace ».. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions citées ci-dessus selon les prix qui suivent :peut être précommandé directement via les plateformes officielles :Notre partenaire Instant Gaming vous propose égalementavec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :La sortie deest programmée pour le 27 février 2026. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.