Resident Evil Requiem : Différentes éditions, précommande et prix

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 janvier 2026 à 16h53
Retrouvez le détail des différentes éditions de Resident Evil Requiem, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Resident Evil Requiem : Différentes éditions, précommande et prix
Comme vous le savez probablement déjà, Resident Evil Requiem doit débarquer à la fin du mois de février 2026 sur diverses plateformes de jeu. Pour ce nouvel opus Resident Evil, Capcom a, évidemment, décidé de proposer plusieurs éditions, afin de contenter l'ensemble des joueurs et des joueuses.

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D'ailleurs, le choix de l'édition est toujours crucial pour un jeu, notamment afin de savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. Ainsi, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de toutes les éditions proposées pour Resident Evil Requiem, afin de vous aider à y voir un peu plus clair à ce sujet.

Différentes éditions de Resident Evil Requiem

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Contenu Standard Deluxe
Jeu complet, Resident Evil Requiem Oui Oui
Tenue de Grace : Apocalypse (précommande) Oui Oui
Kit Deluxe Non Oui

Pour ce qui est du Kit Deluxe de Resident Evil Requiem, sachez que celui-ci comporte différents éléments, à savoir : 
  • Tenue de Grace : Dimitrescu
  • Tenue de Grace : Film noir
  • Tenue de Leon : RE4
  • Tenue de Leon : Apocalypse
  • Tenue de Leon : Filtre noir
  • Filtre d'écran : Apocalypse
  • Filtre d'écran : Film Noir
  • 4 skins d'arme, dont le skin d'arme (S&S M323) : Apocalypse
  • Porte-bonheur Mr. Raccoon
  • Porte-bonheur DSO
  • Pack audio : Raccoon City Classic
  • Documents : Lettres de 1998
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Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs et les joueuses qui auront acheté Resident Evil Requiem avant sa sortie obtiendront un skin spécifique, soit la tenue Apocalypse pour Grace. Comme précisé, ce skin ne « change que l'apparence de Grace ».

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Prix des différentes éditions de Resident Evil Requiem

Le prix de vente des éditions de Resident Evil Requiem varie d'une plateforme à une autre. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions citées ci-dessus selon les prix qui suivent : 
  • Édition Standard
    • PC → 69,99 €
    • PlayStation, Xbox et Nintendo Switch 2 → 79,99 €
  • Édition Deluxe
    • PC → 79,99 €
    • PlayStation, Xbox et Nintendo Switch 2 → 89,99 €
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Où précommander Resident Evil Requiem ?

Resident Evil Requiem peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming vous propose également Resident Evil Requiem avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC
    • Édition Standard → 36,99 € au lieu de 70 €, soit 47 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Miniature vidéo

La sortie de Resident Evil Requiem est programmée pour le 27 février 2026. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (5)

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elvic (invité) Le 27/02/2026 à 00:18

YAYY , hate d'y jouer

Avatar Clémence
Clémence Le 09/01/2026 à 09:23

Pour le moment, Capcom n'a pas parlé de VR pour Resident Evil Requiem.

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Toto38 (invité) Le 09/01/2026 à 07:31

Pas jouable en vr ? Par la suite

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Krys (invité) Le 03/01/2026 à 20:14

Delux déjà preco sur Amazon

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Hijrrtu (invité) Le 03/01/2026 à 11:21

C'est pas dispo sur amazon ??