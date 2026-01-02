Resident Evil Requiem : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Resident Evil Requiem, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Comme vous le savez probablement déjà, Resident Evil Requiem
doit débarquer à la fin du mois de février 2026 sur diverses plateformes de jeu. Pour ce nouvel opus Resident Evil, Capcom a, évidemment, décidé de proposer plusieurs éditions, afin de contenter l'ensemble des joueurs et des joueuses.
D'ailleurs, le choix de l'édition est toujours crucial pour un jeu
, notamment afin de savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. Ainsi, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de toutes les éditions proposées pour Resident Evil Requiem
, afin de vous aider à y voir un peu plus clair à ce sujet.
Différentes éditions de Resident Evil Requiem
|Contenu
|Standard
|Deluxe
|Jeu complet, Resident Evil Requiem
|Oui
|Oui
|Tenue de Grace : Apocalypse (précommande)
|Oui
|Oui
|Kit Deluxe
|Non
|Oui
Pour ce qui est du Kit Deluxe de Resident Evil Requiem
, sachez que celui-ci comporte différents éléments, à savoir :
- Tenue de Grace : Dimitrescu
- Tenue de Grace : Film noir
- Tenue de Leon : RE4
- Tenue de Leon : Apocalypse
- Tenue de Leon : Filtre noir
- Filtre d'écran : Apocalypse
- Filtre d'écran : Film Noir
- 4 skins d'arme, dont le skin d'arme (S&S M323) : Apocalypse
- Porte-bonheur Mr. Raccoon
- Porte-bonheur DSO
- Pack audio : Raccoon City Classic
- Documents : Lettres de 1998
Bonus de précommande
Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs et les joueuses qui auront acheté Resident Evil Requiem
avant sa sortie obtiendront un skin spécifique, soit la tenue Apocalypse pour Grace. Comme précisé, ce skin ne « change que l'apparence de Grace
».
Prix des différentes éditions de Resident Evil Requiem
Le prix de vente des éditions de Resident Evil Requiem varie d'une plateforme à une autre
. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions citées ci-dessus selon les prix qui suivent :
- Édition Standard
- PC → 69,99 €
- PlayStation, Xbox et Nintendo Switch 2 → 79,99 €
- Édition Deluxe
- PC → 79,99 €
- PlayStation, Xbox et Nintendo Switch 2 → 89,99 €
Où précommander Resident Evil Requiem ?
Resident Evil Requiem
peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming vous propose également Resident Evil Requiem
avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
- PC
- Édition Standard → 36,99 € au lieu de 70 €, soit 47 % de réduction.
- Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
La sortie de Resident Evil Requiem
est programmée pour le 27 février 2026. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
commentaires (5)
YAYY , hate d'y jouer
Pour le moment, Capcom n'a pas parlé de VR pour Resident Evil Requiem.
Pas jouable en vr ? Par la suite
Delux déjà preco sur Amazon
C'est pas dispo sur amazon ??