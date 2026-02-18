Resident Evil Requiem victime de spoilers massifs à quelques jours de sa sortie

Si vous souhaitez jouer à Resident Evil Requiem et profiter de son histoire, évitez impérativement les réseaux sociaux pendant quelques jours. Des fuites et des spoilers pourraient être mis en ligne dans peu de temps à cause d'une pratique honteuse.
Il s'agit de la sortie la plus attendue du mois de février, et l'une des arrivées majeures de ce début d'année 2026. Dans quelques jours à peine, Resident Evil Requiem
sera disponible sur votre support préféré.
Mais si aucun accès anticipé n'a été prévu pour le titre, des joueurs peu scrupuleux ont déjà récupéré des copies du titre.
Or, le titre n'est censé être disponible qu'à partir du 27 février prochain. Les plus malhonnêtes pourront donc gâcher l'expérience de milliers de joueurs en révélant les points clés de l'intrigue.
Des copies de Resident Evil Requiem vendues avant la date de sortie officielle
L'insider Dusk Golem a tiré la sonnette d'alarme sur ses réseaux sociaux en partageant une image d'un exemplaire sous blister de l'édition Deluxe. Il confirme d'ailleurs « qu'au moins une personne a acheté Resident Evil Requiem dans une boutique proposant une sortie anticipée
». Ces mêmes joueurs pourraient donc, dans quelques heures, publier des captures d'écran ou des vidéos du jeu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube
.
Pour éviter une telle fuite, il arrive que certains éditeurs empêchent l'installation ou le téléchargement des données de jeu avant la date officielle. Cela avait notamment été le cas à la sortie de Mario Kart World l'an dernier avec un code d'erreur qui avait fait beaucoup parler de lui
. Mais il est difficile de savoir si Capcom a pris les mêmes précautions.
Les joueurs invités à la plus grande prudence en allant sur Reddit, X/Twitter ou sur YouTube
En France, aucun cas n'a été reporté pour le moment
. Néanmoins, les points de vente reçoivent les produits quelques jours avant leur date de commercialisation. Des revendeurs peu scrupuleux peuvent donc proposer Resident Evil Requiem à la vente avant le 27 février
.
Soyez donc très méfiants en vous promenant sur les réseaux sociaux et évitez de consulter les publications rattachées à certains mots-clés si vous voulez garder la surprise. Rappelons que le neuvième opus de la saga Resident Evil sera jouable officiellement à la fin du mois sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2
.
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