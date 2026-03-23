Resident Evil Requiem ne vous faisait pas assez peur ? Un mod VR est là pour vous

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 mars 2026 à 18h00
Si vous pensiez que Resident Evil Requiem était déjà terrifiant, préparez-vous à repousser vos limites. Un nouveau mod permet désormais de plonger dans l'horreur en réalité virtuelle. Une expérience si intense qu'elle s'adresse uniquement aux joueurs dont la peur a totalement disparu.
Resident Evil Requiem ne vous faisait pas assez peur ? Un mod VR est là pour vous
Si vous souhaitez jouer à Resident Evil Requiem en réalité virtuelle, il va falloir vous accrocher. Si vous aimez les sensations fortes, au point de vivre les événements horrifiques aux premières loges, vous pouvez télécharger un mod qui vous permet d'incarner Grace Ashcroft, dans une expérience en réalité virtuelle qui bouleverse les sens.

L'horreur à son paroxysme avec la VR

L'expérience originale de Resident Evil Requiem est déjà particulièrement réussie en conservant les options de caméra par défaut, à savoir la première personne pour Grace et la troisième personne pour Leon. Bien sûr, il est possible de modifier ces paramètres dans les menus, mais il est toujours bon de le rappeler pour ceux qui l'ignoreraient encore. Voir l'horreur à travers les yeux de Grace est une expérience effrayante en soi. Mais c'est encore plus vrai lorsqu'on aperçoit la silhouette sombre d'une créature bien trop imposante s'extirper d'un trou au plafond, en ayant l'impression d'être réellement dans cette pièce. 

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Cette tension constante finit par peser lourdement sur l'esprit du joueur, sans oublier le travail sonore qui prend également une toute autre ampleur lorsque l'on est plongé dans un casque de réalité virtuelle, isolant totalement l'utilisateur du monde extérieur pour l'enfermer avec ses pires cauchemars.

Si vous êtes fait d'un bois plus dur que la moyenne et que vous avez déjà parcouru des titres terrifiants en réalité virtuelle sans sourciller, vous pouvez vous lancer dans ce mod de Resident Evil Requiem en VR. Il vous suffit de télécharger RE9VR via NexusMods ainsi que ses prérequis, à savoir ViGEmBus et REFramework.

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Il est important de noter que vous devrez retirer votre casque et jouer sur un écran classique pour résoudre les énigmes sur les ordinateurs. En dehors de cette petite contrainte technique, vous devriez pouvoir vivre l'intégralité de Resident Evil Requiem comme si vous y étiez vraiment. Une aventure réservée aux plus courageux, ou aux plus inconscients.

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L'immersion semble encore plus profonde et la progression dans les différents lieux promet de lancer des palpitations. Ce mod est réservé aux plus téméraires.

Resident Evil Requiem est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Nous vous proposons plusieurs guides, notamment ce qui change avec le mode Démentiel ou savoir quoi faire entre libérer Elpis ou le détruire. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :
  • PC
    • Édition Standard → 39,49 € au lieu de 70 €, soit 44 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 51,99 € au lieu de 80 €, soit 35 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 56,99 € au lieu de 90 €, soit 37 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (5)

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fredcivic (invité) Le 30/03/2026 à 06:49

pas de vr pas de requiem ....amen

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Toto38 (invité) Le 29/03/2026 à 12:19

Pareil tant qu il y a pas le mode psvr2 je l achete pas ...

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Maxpsvr2 (invité) Le 27/03/2026 à 22:40

Il faudrais une version psvr2

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Ojisan (invité) Le 24/03/2026 à 17:43

A quand le mode VR officiel sur psvr2 ?

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Louigi (invité) Le 23/03/2026 à 23:29

Non merci ce n'est pas pour moi